Сильний вплив на життя: нутриціолог розповіла, як сімʼя та партнер сприяють набору ваги

Сім’я та партнер впливають на ступінь ожиріння більше, ніж будь-що. Варто знати, як рідні можуть сприяти до ожиріння та що зробити, щоб цього уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.

Що варто знати

За словами експерта, все родом з дитинства. Оточення, з яким ви проживаєте має великий вплив на харчову поведінку і взагалі стосунки із їжею, стиль приготування страв та виборі продуктів.

Якщо у вас із партнером схожі погляди на їжу, ви підтримуєте один одного в способах приготування страв, разом займаєтесь активно спортом, то досягнути та утримати результат в корекції ваги простіше і швидше, без заборон.

Це те, що впливає на людину щодня і тому, воно на багато суттєвіше, ніж шматок торта на вихідних, чи келих вина десь за вечерею.

Можливість бачити в людині, з якою живете - партнера не лише в спальні, а й на кухні - це дійсно крутий спосіб до вашого стрункого тіла та здорової психіки.

Причини, через які може зростати вага

Недостатній сон

Недостатній сон може призвести до набору ваги з кількох причин. Коли ви не висипаєтеся, ваш організм виробляє більше кортизолу, гормону стресу, який стимулює апетит і накопичення жиру.

Також недосипання може порушити вироблення гормонів лептину та греліну, які регулюють відчуття голоду й ситості. Як результат, ви можете відчувати голод частіше і їсти більше, навіть якщо ваш організм не потребує додаткової енергії.

Стрес

Стрес також може призвести до набору ваги. Коли ви відчуваєте стрес, ваш організм виділяє кортизол, який стимулює апетит і накопичення жиру в області живота.

Крім того, під час стресу люди часто тягнуться до нездорової їжі, яка містить багато жирів і цукру, "заїдають" стрес.

Не вистачає корисних речовин

Магній, залізо та вітамін D необхідні для нормального метаболізму. Підвищити рівень енергії багато хто намагається за допомогою кофеїну, солодощів і простих вуглеводів, надолужуючи в ті години, що відведені на їжу.

Вага зростає з віком

З віком метаболізм сповільнюється, що може призвести до набору ваги. Крім того, з віком люди часто втрачають м'язову масу, яка спалює більше калорій, ніж жирова тканина.

Щоб підтримувати ту ж саму вагу, що була раніше, з віком потрібно їсти менше. А відбувається навпаки - більшість дорослих поступово стають менш активними, але продовжують їсти стільки ж.