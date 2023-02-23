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Сильний біль не давав жити: у Львові рідкісні гельмінти майже знищили печінку жінці

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Львів, Четвер 23 лютого 2023 11:18
Сильний біль не давав жити: у Львові рідкісні гельмінти майже знищили печінку жінці У Львові гельмінти вразили печінку жінці (facebook.com/1tmolviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові хірурги врятували жінку, якій рідкісні гельмінти майже знищили печінку та жовчний міхур. Стан жінки дуже швидко погіршувався.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Як виявили паразита

51-річній жительці Волині три місяці тому стало зле. Усе почалося з нудоти та болю в правому підребер’ї. Лікарі, до яких жінка звернулася, не виявили причин погіршення її стану.

Однак, протягом наступного місяця їй ставало тільки гірше. Біль не давав Людмилі спати, лихоманка та слабкість забирали останні сили. Потім додалася ще жовтяниця.

Після багатьох обстежень медики діагностували у жінки альвеококоз правої долі печінки. У жінки була уражена права частка печінки разом з її великими судинами і жовчним міхуром.

Під час операції хірурги видалили частку печінки та жовчний міхур. Операція тривала три години.

Після операції Людмила три дні перебувала в реанімації під пильним наглядом лікарів інтенсивної терапії. А ще сім днів - у відділенні хірургії.

Зараз із жінкою все добре, на неї чекає реабілітація.

Що відомо захворювання

Альвеококоз - рідкісне важке паразитарне захворювання, спричинене одним із видів гельмінтів. Джерело збудника - дикі тварини. До організму людини личинки паразитів потрапляють через травну систему.

Найчастіше так стається під час контакту з немитою їжею: на полюванні, під час збору ягід чи лісових продуктів та навіть після контакту з собаками чи котами.

Личинки осідають в печінці, легенях, рідше - у структурах головного мозку. Їхня довжина сягає 7 мм.

Захворювання - рідкісне та становить 1,37-3,85 на 100 тис. населення. У Львівській області, згідно зі статистикою, щороку оперують до 20 людей з альвеококозом. Важливо, що через надто пізнє звернення до спеціалістів частину таких пацієнтів не вдається врятувати.

Нещодавно ми повідомляли, що у Луцьку чоловік зі шкіри на животі дістав величезного паразита.

Також лікар розвіяв популярні міфи про гельмінтів.

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