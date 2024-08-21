Невидимий алерген: дерматолог розповіла, що в будинку може становити загрозу для здоров'я

В повітрі може літати серйозний алерген, який зовсім незримий оку. Мова йде про спори цвілі, які можуть становити небезпеку для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дерматолога та алерголога Олени Мозирської.

Як розмножується цвіль

За словами лікаря, цвіль розмножується спорами, які зазвичай невидимі неозброєним оком. Вони мають розміри кілька мікронів та можуть легко переноситись повітрям.

Спорам плісняви потрібна відносна вологість більше 65%, температура 10-32°C і органічна речовина в якій вона буде проростати. Коли спора проростає, вона виробляє гіфи або гілки.

Цвіль може бути безбарвною або мати білий, сірий, коричневий, чорний, жовтий і зелений відтінок. Коли цвіль росте, вона часто виділяє "затхлий" запах, який є результатом виділення парів летких органічних сполук.

"Найбільша концентрація спор цвілі у зовнішньому повітрі зустрічається на півночі Європи з червня по жовтень і в південній Європі з травня по серпень. Тобто от у нас зараз пік", - йдеться у повідомленні.

Прояви алергії

Алергія проявляється чханням, свербежем очей та носа, закладеністю носа. До того ж алергія на вуличну плісняву (Alternaria) може призводити до астми.

Загалом, є певні види цвілі, які найчастіше викликають алергію: Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus and Pencillium chrysogenum.

Найгірший для здоров'я гриб - аспергіл (Aspergillus fumigatus). Він може оселитись в легенях у людей, що мають дуже ослаблений імунітет. Тому пролікувати його потім вкрай важко. Це також відома, як хатня пліснява.

Як виявити цвіль

Цвіль росте там, де є надмірна вологість, де є проблема зі стоком води та де вона накопичується.

В приміщенні цвіль може потрапляти на чиємусь одязі, взуті, заноситись тваринами, задуватись через вентиляцію.

Спори можуть виживати на деревині, папері, килимі, ґрунті, рослинах, тканинах та інших поверхнях.

Ніс - головний орган, який допоможе виявити цвіль. Часто можна відчути її запах, навіть коли її ще не видно. Якщо відчуваєте запах - необхідно ретельно оглянути приміщення: вона може виглядати як зміна кольору поверхні. Звертайте увагу на стіни, підлогу, вентиляційні отвори.

Як побороти цвіль

Варто зменшити відносну вологість у приміщенні до приблизно 50%. Усуньте витоки води.

Обробіть поверхні, які можна мити, миючим засобом і водою, а потім дайте повністю висохнути. Можуть знадобитись дезінфікуючі засоби або біоциди, такі як розбавлений розчин хлорного відбілювача (наприклад, 10%).

Видаліть забруднені килими, шпалери та вироби з дерева. Важливо, якщо уражені великі поверхні - зверніться до служби, яка надає такі послуги.