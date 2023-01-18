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Сильні молитви для очищення від гріхів та хвороб, які треба прочитати на Водохреща

Найсильніші молитви на Водохреща (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хрещення Господнє щорічно відзначається 19 січня, і цей день завершує цикл різдвяних свят. На Водохрещу проводять святкові літургії, а віруючі читають особливі молитви. Цього дня Ісус Христос прийняв хрещення у річці Йордан.

Зазвичай цього дня у храмах освячують воду, яка береже від пристріту, допомагає зцілити хвороби та дає сили. Також освячують воду просто неба, і сміливці занурюються у крижані водоймища, щоб отримати здоров'я.

Які молитви потрібно читати на Водохреща, щоб очиститися від гріхів та хвороб, а також для виконання бажання та отримання удачі – читайте нижче.

Молитва перед вживанням святої води: від хвороби та пристріту

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту мого розуму, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров'я душі й тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх за безмежною милістю Твоєю молитвами Твоя Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Молитва на виконання бажань

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не прогнівайся на моє серцеве прохання, але й не відмов у нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і відкинь усі чортові прірви. Нехай усе задумане збудеться і нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

Молитва на удачу та достаток

Вночі встаю, воду святу беру. Свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть.

Бога привітаю, Бога за стіл саджаю, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христу, чесному Предтечу, крайньому пророче, першого мученика, постників і пустельників наставника, чистоти вчителя і ближнього друга Христового!

Тя благаю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впав багатьма; віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси внизити, бо нікчемно входить, у Царство Небесне. Амінь.

Молитва для очищення від гріхів

До речі, ми писали про те, що не можна робити на Хрещення Господнє.

А також розповідали про те, кому не варто поринати у крижану воду на Водохреща.

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Водохреща