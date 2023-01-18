Сильні молитви для очищення від гріхів та хвороб, які треба прочитати на Водохреща

Молитва перед вживанням святої води: від хвороби та пристріту

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту мого розуму, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров'я душі й тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх за безмежною милістю Твоєю молитвами Твоя Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Молитва на виконання бажань

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не прогнівайся на моє серцеве прохання, але й не відмов у нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і відкинь усі чортові прірви. Нехай усе задумане збудеться і нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

Молитва на удачу та достаток

Вночі встаю, воду святу беру. Свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть.

Бога привітаю, Бога за стіл саджаю, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христу, чесному Предтечу, крайньому пророче, першого мученика, постників і пустельників наставника, чистоти вчителя і ближнього друга Христового!

Тя благаю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впав багатьма; віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси внизити, бо нікчемно входить, у Царство Небесне. Амінь.

Молитва для очищення від гріхів