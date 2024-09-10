Сильні молитви на кожен день, які захистять вас від горя та нещастя

Молитва про захист до святого Михаїла

О Михаїле, славний князю, начальнику та лицарю небесного воїнства, захиснику людських душ, підкорювачу бунтівних ангелів, управителю обителі Божої, і під началом Ісуса Христа наш достойний очільнику, надлюдською досконалістю та чеснотами наділений: зволь нас, що в повноті довіри до тебе прибігаємо, звільнити від усякої хвороби, і силою твого незрівнянного захисту допоможи нам щоденно зростати у вірному служінні Богу.

Амінь.

Молитва до Пресвятої Діви Марії

О Непорочна та завжди чиста Богородице, Діво Маріє! Через Тебе ми примирилися зі своїм Богом. Ти - заступниця грішників і надійний притулок для тих, хто пливе морем цього життя. Ти - втіха світу, визволення полонених, радість хворих, затишок стражденних та притулок для всіх.

О Пресвята Богородице, укрий нас крилами свого милосердя і змилуйся над нами, відданими тобі і покликаними служити Тобі. О Непорочна Діво, візьми нас під свою опіку.

Амінь.

Молитва про примноження любови та викорінення ненависти

Ти, Ісусе Христе, зв’язав Апостолів Твоїх Союзом любови, тому і нас, вірних слуг Твоїх, до Себе цим Союзом прив’яжи, щоб ми виконували Заповіти Твої, щоб ми один одного нелицемірно любили, через наші молитви до Богородиці і всіх Святих.

Амінь.

Молитва про захист під час подорожі до святого Йосифа

О святий Йосифе, що супроводжував Ісуса та Марію в усіх їхніх подорожах і якого називають покровителем усіх мандрівників, супроводжуй нас у цій подорожі, яку ми збираємося здійснити.

Будь нашим провідником і захисником; пильнуй за нами; бережи від усіх нещасних випадків та небезпек душі і тіла; підтримай нас у нашій втомі і допоможи нам освятити її, пропонуючи її Богові. Зроби так, щоби ми завжди пам’ятали про те, що тут, унизу, ми - мандрівники і чужинці; що Небо - наш справжній дім; і допоможи нам наполегливо триматися прямої дороги, що веде до нього.

Особливо просимо тебе захистити нас і допоможи нам у нашій останній великій подорожі від часу до вічності, щоби під твоїм проводом ми могли досягти царства щастя і слави, щоби вічно перебувати разом із тобою у товаристві Ісуса та Марії.

Амінь.

Молитва дружини за навернення чоловіка

Милосердний Боже, молю Тебе, Господи наш Ісусе Христе, і Тебе, Пречиста Діво, Мати Божа, і всіх вас, Святі мученики, прихиліться до смиренного благання зажуреної жінки й наверніть мого чоловіка (ім’я) на добру дорогу чесного життя.

Просвітіть його розум і його серце, нехай він, нещасний, покине свої злі звички й погані грішні намагання, нехай стане знову прихильним до мене й дітей і живе чесно й тверезо. Згляньтеся на мене, засмучену й у розпачі, згляньтеся на моїх невинних дітей, поверніть через свою доброту мені чоловіка, а дітям батька, щоб ми разом жили чесно й у злагоді і прославляти Імена Ваші.

Амінь.