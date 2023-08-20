Сильні імена для хлопчиків, які впливають на їхню долю

Богдан

Слов'янське ім'я, яке означає буквально "даний Богом". Колись Богданами називали довгоочікуваних, "вимолених" дітей.

Богдан - впевнена в собі, вольова людина з розвиненою інтуїцією. Характер у хлопчика спокійний і стриманий, попри це він любить йти на ризик і ставити все на свою перемогу, що часто призводить його до успіху.

Для такого чоловіка дуже важлива самореалізація, матеріальний достаток і любов до своєї роботи. По життю і в родині Богдан - однозначний лідер. Він завжди поводиться гідно і знає собі ціну.

Данило

За однією з версій, з івриту це ім'я перекладається як "Бог - всьому суддя".

Данило - сильний, врівноважений чоловік, який завжди приймає виважені рішення. У нього прекрасно розвинена інтуїція, а всі справи розкладені по поличках. Негаразди й проблеми він сприймає як виклик і ніколи не зневіряється.

Носії цього біблійного імені дуже моральні люди, рідко зраджують, цінують друзів і сім’ю, люблять свій дім і не схильні до безглуздих авантюр.

Марк

Є версія, що ім'я дуже співзвучне з латинським словом "marcus", що означає "молоток". Також йому приписують походження від імені римського бога війни Марса.

Марк може рости самозакоханим і егоїстичним хлопчиком, але якщо направити його енергію в потрібне русло, ця риса може бути збалансована ввічливістю та готовністю прийти на допомогу іншим.

У дорослому житті Марк - досить домінантний самець, який прагне бути господарем в домі і керівником на роботі.

Платон

Ім'я Платон у перекладі з грецької мови означає "широкий", "широкоплечий".

З дитинства хлопчик із таким ім'ям дуже розвинений і серйозний не по роках. Він упертий, активний і любить перебувати в компанії старших людей.

Чоловіки з іменем Платон часто стають начальниками або бізнесменами, бо дуже не люблять, коли ними командують і керують. Платон досить спокійний і замкнутий чоловік, не любить ділитися своїми почуттями та емоціями, зате дуже надійний і вірний у стосунках.

Назар

В перекладі з івриту ім'я Назар означає "обітниця" або "посвячення себе Богу".

Назар - яскрава, сильна, суперечлива і навіть войовнича людина. Незвичайний і загадковий характер Назара з дитинства притягує до нього людей, від чого у хлопчика багато друзів і знайомих.

У характері Назара можна побачити сильну і владну людину з великою силою волі. У людях він цінує вірність, поступливість, чесність.

