Сильные имена для мальчиков, которые влияют на их судьбу

Богдан

Славянское имя, означающее буквально "данный Богом". Когда-то Богданами называли долгожданных, "вымоленных" детей.

Богдан - уверенный в себе, волевой человек с развитой интуицией. Характер у мальчика спокойный и сдержанный, при этом он любит идти на риск и ставить все на свою победу, что часто приводит его к успеху.

Для такого мужчины очень важна самореализация, материальный достаток и любовь к своей работе. По жизни и в семье Богдан - однозначный лидер. Он всегда ведет себя достойно и знает себе цену.

Даниил

По одной из версий, с иврита это имя переводится как "Бог - всему судья".

Даниил - сильный, уравновешенный мужчина, который всегда принимает взвешенные решения. У него прекрасно развита интуиция, а все дела разложены по полочкам. Неурядицы и проблемы он воспринимает как вызов и никогда не отчаивается.

Носители этого библейского имени очень нравственные люди, редко изменяют, ценят друзей и семью, любят свой дом и не склонны к бессмысленным авантюрам.

Марк

Есть версия, что имя очень созвучно с латинским словом "marcus", что означает "молоток". Также ему приписывают происхождение от имени римского бога войны Марса.

Марк может расти самолюбивым и эгоистичным мальчиком, но если направить его энергию в нужное русло, эта черта может быть сбалансирована вежливостью и готовностью прийти на помощь другим.

Во взрослой жизни Марк - достаточно доминантный самец, стремящийся быть хозяином в доме и руководителем на работе.

Платон

Имя Платон в переводе с греческого означает "широкий", "широкоплечий".

С детства мальчик с таким именем очень развит и серьезн не по годам. Он упрям, активен и любит находиться в компании пожилых людей.

Мужчины с именем Платон часто становятся начальниками или бизнесменами, потому что очень не любят, когда ими командуют и руководят. Платон довольно спокойный и замкнутый человек, не любящий делиться своими чувствами и эмоциями, зато очень надежный и верный в отношениях.

Назар

В переводе с иврита имя Назар означает "обет" или "посвящение себя Богу".

Назар - яркий, сильный, противоречивый и даже воинственный человек. Необычный и загадочный характер Назара с детства притягивает к нему людей, от чего у мальчика много друзей и знакомых.

В характере Назара можно увидеть сильного и властного мужчину с большой силой воли. В людях он ценит верность, уступчивость, честность.