Сильнее приморозит и накроет дождями: какие области окажутся в зоне непогоды

Погода в Украине в среду, 25 сентября, станет неприятным сюрпризом для жителей нескольких областей. Синоптики предупреждают о заморозках до -3 градусов, а также о сильных дождях в нескольких регионах страны.

Погода на востоке ожидается сухая, облачная с прояснениями. Ночью заморозки от -1 до -3 градусов накроют все области региона. Днем ожидается повышение температуры воздуха до +13 +15 градусов, в Днепре до +18 градусов.

В южных областях будет тепло и ясно, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем потеплеет до +18 +20 градусов, в Херсоне прогреется до +21 градуса. В Крыму солнечно, без осадков. Ночью +9 +11 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

На севере осадки не прогнозируются, ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью заморозки от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

Западные области накроют дожди, местами сильные. Сухо будет только в Луцке. Ночная температура воздуха в Луцке, Ровно и Житомире от -1 до -3 градусов, в остальных областях региона +5 +7 градусов. Днем воздух прогреется до +16 +19 градусов.

В центральной части страны ночные заморозки ожидаются в Черкассах, в остальных областях до +5 градусов. Днем столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов.

В Киеве 25 сентября будет прохладно, осадки не прогнозируются. Ночью заморозки, от -1 до -2 градусов, днем ожидается потепление до +14 +16 градусов.

Погода в Украине 25 сентября