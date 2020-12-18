Эта сильная молитва к Святому Николаю исполнит самые заветные желания

День Святого Николая украинцы традиционно отмечают 19 декабря. Чудотворец считается покровителем в первую очередь детей. Его также считают помощником, источником духовной поддержки, заступником и спасителем от несправедливости и неудач. Этот день очень сильный энергетически, поэтому правильно проведенный обряд и произнесенная молитва способны творить чудеса.

Как правильно молится к Святому Николаю, чтобы исполнить самые заветные желания, традиции праздника и что нельзя делать в этот день - читайте в нашем материале. Об этом пишет rsute.ru.

Молитва к Святому Николаю на исполнение желаний

По традиции в День Святого Николая следует посетить церковь, где нужно помолиться святому. А по возвращении домой устраивают праздник, детям обязательно вручают подарки.

Существует специальная молитва на исполнение желаний, обращенная к святому:

Великий Покровитель Небесный, смилуйся над простым смертным, подари ему радость в жизни, ведь не просит он ничего дурного и чистые помыслы в душе держит, чтобы твоя доброта пролилась на человека простого и осуществила его надежду. Достопочтенный Святой, сотвори чудо, и я буду век тебе благодарен и стану прославлять имя твое. Прими заранее благодарность от всего сердца. Пусть не меркнет никогда слава твоя.

Обряд на счастье и крепкое здоровье

Дома можно также провести специальный обряд. Возьмите две церковные свечи в подсвечниках и две иконы: сына Божьего и Николая Чудотворца. Поставьте свечу перед первой иконой и прочтите "Отче наш", перед второй также нужно поставить свечу и произнести такие слова молитвы:

Ты всемогущий и помогаешь людям, где бы они не были, в родной обители, на дороге, в далеком путешествии, на работе, ты везде с людьми, так защити их ото всех бед и пускай невзгоды обходят стороной. Слава тебе.

Затем трижды перекреститесь и обратитесь к иконам с молитвой и просьбой о здоровье и счастье для всей семьи:

Боже на небесах и наш заступник Святой Николай, ниспошлите свою милость и благословение простым смертным, дайте крепкого здоровья всем членам семьи и долгого счастья, направляйте нас на путь истины и веры, пускай светятся имена ваши и живет слава ваша.

Традиции в День Святого Николая

В этот день принято устраивать праздник, и накрывать стол. Детям дарят подарки - чаще всего сладости. Готовить нужно много, чтобы гости остались сытыми и довольными.

Так как этот день выпадает на Рождественский пост, то и меню должно соответствовать - нельзя употреблять молочные, мясные продукты и яйца. Для такого случая подойдут овощные и фруктовые салаты, можно подать наваристую уху или пирог с рыбой, вареники с грибами. А в качестве напитков можно подавать кисели и компоты.

Раньше было принято также угощать гостей пивом, причем напиток делали сами, и у каждой хозяйки был свой рецепт.

Что нельзя делать 19 декабря

В День святого Николаю нужно отложить всю домашнюю работу: нельзя убирать, стирать, шить, вязать, прясть, вышивать.

Также 19 декабря не принято давать деньги в долг, иначе удача может отвернуться, а вот собственные долги нужно отдавать, так как это к деньгам в будущем году.

Согласно еще одной примете, в этот день нельзя брать в руки ножницы.

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