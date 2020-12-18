Ця сильна молитва до Святого Миколая виконає найзаповітніші бажання

День Святого Миколая українці традиційно відзначають 19 грудня. Чудотворець вважається покровителем в першу чергу дітей. Його також вважають помічником, джерелом духовної підтримки, захисником і рятівником від несправедливості і невдач. Цей день дуже сильний енергетично, тому правильно проведений обряд і виголошена молитва здатні творити чудеса.

Як правильно молитися до Святого Миколая, щоб виконати найзаповітніші бажання, традиції свята і що не можна робити в цей день - читайте в нашому матеріалі. Про це пише rsute.ru.

Молитва до Святого Миколая на виконання бажань

За традицією в День Святого Миколая слід відвідати церкву, де потрібно помолитися святому. А після повернення додому влаштовують свято, дітям обов'язково вручають подарунки.

Існує спеціальна молитва на виконання бажань, звернена до святого:

Великий Покровитель Небесний, змилуйся над простим смертним, подаруй йому радість у житті, адже не просить він нічого поганого і чисті помисли в душі тримає, щоб твоя доброта пролилася на людину просту і здійснила її сподівання. Високоповажний Святий, сотвори чудо, і я буду повік тобі вдячний буду прославляти ім'я твоє. Прийми заздалегідь подяку з усього серця. Нехай ніколи не меркне слава твоя.

Обряд на щастя і міцне здоров'я

Вдома можна також провести спеціальний обряд. Візьміть дві церковні свічки в підсвічниках і дві ікони: сина Божого і Миколая Чудотворця. Поставте свічку перед першою іконою і прочитайте "Отче наш", перед другою також потрібно поставити свічку і промовити такі слова молитви:

Ти всемогутній і допомагаєш людям, де б вони не були, в рідній обителі, на дорозі, в далекій подорожі, на роботі, ти скрізь з людьми, так захисти їх від усіх бід і нехай негаразди оминають стороною. Слава тобі.

Потім тричі перехрестіться і зверніться до ікон з молитвою і проханням про здоров'я і щастя для всієї сім'ї:

Боже на небесах і наш заступник Святий Миколай, даруйте свою милість і благословення простим смертним, дайте міцного здоров'я всім членам родини і довгого щастя, направляйте нас на шлях істини та віри, нехай світяться імена і живе слава ваша.

Традиції в День Святого Миколая

У цей день заведено влаштовувати свято, і накривати стіл. Дітям дарують подарунки - найчастіше солодощі. Готувати потрібно багато, щоб гості залишилися ситими і задоволеними.

Позаяк цей день припадає на Різдвяний піст, то й меню повинне відповідати - не можна вживати молочні, м'ясні продукти і яйця. Для такого випадку підійдуть овочеві і фруктові салати, можна подати наваристу юшку або пиріг з рибою, вареники з грибами. А в якості напоїв можна подавати киселі і компоти.

Раніше було прийнято також пригощати гостей пивом, причому напій робили самі, і у кожної господині був свій рецепт.

Що не можна робити 19 грудня

У День святого Миколая потрібно відкласти всю домашню роботу: не можна прибирати, прати, шити, в'язати, прясти, вишивати.

Також 19 грудня не прийнято давати гроші в борг, інакше удача може відвернутися, а от власні борги потрібно віддавати, бо це до грошей в майбутньому році.

Згідно з ще однією прикметою, в цей день не можна брати в руки ножиці.

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