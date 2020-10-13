Ця сильна молитва на Покрову Пресвятої Богородиці виконає найзаповітніші бажання

Молитва до Пресвятої Богородиці на Покрову (колаж: РБК-Україна)

Як правильно помолитися на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб ваше бажання здійснилося - читайте в нашому матеріалі

Покрова Пресвятої Богородиці - особливе православне свято, яке ми відзначимо 14 жовтня. Цей день в народі пов'язують із зустріччю осені і зими, порою сватань і весіль, надією на щастя в сімейному житті.

На Покрову було заведено пекти млинці і влаштовувати гучні гуляння. Вважалося, чим веселіше ти проведеш цей день, тим краще пройде наступний рік.

Про що просять у Богородиці на Покрову

Молоді дівчата і жінки просять у Богородиці захисту, покрова, щастя в шлюбі, надійного супутника життя. Молять про заступництво Діви Марії і сімейні пари, щоб їхнє життя складалася успішно, благополучно і рівно.

Вважається, якщо в цей день звернутися з молитвою до Пресвятої Богородиці, то цілий рік у вашому житті і в житті вашої родини буде благо.

В молитві у Богородиці просять міцного здоров'я, допомоги, підтримки і захисту, а також супутництва в сімейному житті і коханні. Якщо це зробити, протягом усього року Богородиця оберігає людину ніби покриваючи її своїм покровом.

Цікаво, що дівчата, які мріяли вискочити заміж, йшли до церкви та ставили святкову свічку біля ікони Покрова Пресвятої Богородиці. А правильна молитва допоможе міцному союзу.

Молитва до Пресвятої Богородиці на заміжжя

О Пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене, негідного слуги Твого, і вознеси її до Престолу Бога Твого Сина, нехай милостивий він буде нашим проханням. Прибігаю до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, що моляться Тобі, покрий нас покровом Твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нас всіх благ: подружжю любові та злагоди, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім нам дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди.

Пресвята Богородиця, вислухай смиренну молитву з глибини дівочого серця мого: дай мені чоловіка чесного й побожного, щоб ми в любові з ним і згоді прославляли Тебе, милосердного Бога: Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Коротка молитва Богородиці, щоб подружжя жило в любові

Як любить дитя мати до семи років і кроку не хоче без неї ступити,

так і чоловік - раб Божий (ім'я - не намилувався на рабу Божу (ім'я).

І раділи б вони один на одного, як мати на дитя, а дитя на матір кохану.

Замикаю свою молитву на святі ключі, святі замки.

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Зазначимо, що свято Покрови Пресвятої Богородиці пов'язане не з біблійними подіями, а з тим, що трапилося в 910 році в Константинополі. Коли на Візантію здійснили набіг сарацини-мусульмани, жителі міста почали шукати порятунку у Влахернському храмі, де зберігалися риза Богоматері, Її головний покрив, і молилися.

Під час всеношної Богородиця з'явилася віруючим, поруч з нею були пророк Іоанн Предтеча та апостол Іоанн Богослов. Закінчивши молитися Богородиця зняла з голови омофор (покров, покривало) і розкрила його над людьми. В цю мить піднялася буря, яка розметала кораблі загарбників.

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