Сильна магнітна буря охопила Землю: скільки вона триватиме та як її пережити

Що таке магнітна буря

Регулярні вибух та спалахи, які стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, що складається з заряджених частинок (протонів та електронів).

Ці частинки здатні швидко рухатися у просторі, і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають сонячними або магнітними бурями.

Магнітні бурі розділяють за класами, потужністю та впливом на життєдіяльність людини. Усі бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчувають.

Усі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які мають вплив на життя та здоров'я людини, а також - на роботу електротехніки та зв'язку. Чим вище показник - тим сильніша буря, а при найвищих показниках можуть виникати полярні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря червоного рівня охопила Землю ще на вихідних.

У понеділок, 28 жовтня ця буря стала ще більш потужнішою - до К-індексу 6. У вівторок, 29 жовтня, показники будуть триматися на рівні червоної бурі К-індексу 5. Тільки у середу, 30 жовтня, магнітосфера почне заспокоюватися.

Варто пам'ятати, що усі прогнози - попередні й дані можуть змінюватися дуже швидко, залежно від сонячної активності.

Як магнітна буря впливає на людину

Вчені провели чимало досліджень і деякі з них підтвердили взаємозв'язок між геомагнітною активністю та самопочуттям людини. У дні магнітних бур люди частіше скаржаться на самопочуття та звертаються за допомогою лікарів.

Також існує дослідження, яке довело, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення дратівливості та тривожності, зниження концентрації та працездатності.

На що скаржаться найчастіше:

Головні болі, мігрені

Запаморочення, туман в голові

Порушення концентрації, зниження працездатності

Слабкість, швидка втома

Проблеми зі сном: безсоння вночі та сонливість вдень

Агресія, дратівливість, підвищена тривожність

Апатія, депресивні стани, погіршення настрою

Проблеми з серцево-судинною системою, тиском, серцебиттям

Нудота

Біль та ниття в м'язах та суглобах

Як допомогти організму пережити магнітну бурю

У дні магнітних бур варто приділити більше уваги своєму здоров'ю, відпочивати, дихати свіжим повітрям, повноцінно харчуватися та дотримуватися нормального режиму дня.

Лікарі переважно дають загальні рекомендації:

Сон не менше 7-9 годин вночі, лягати та прокидатися бажано в один й той самий час Харчування має бути збалансованим: легка їжа, багата на вітаміни та мінерали, фрукти, овочі, зелень Відмова від великої кількості кави, енергетиків, гострої та шкідливої їжі, алкоголю та куріння Пити достатньо води - щоб підтримати водний баланс організму Для насичення організму киснем багато гуляти на свіжому повітрі Провітрювати приміщення Зранку можна зробити зарядку, прийняти контрастний душ, а ввечері - розслаблюючу ванну Пити натуральні чаї на травах Уникати стресів, сварок, з'ясування стосунків

При погіршенні самопочуття - зв'язатися з лікарем та отримати консультацію.