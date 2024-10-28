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Сильна магнітна буря охопила Землю: скільки вона триватиме та як її пережити

Землю накрила потужна магнітна буря (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі червоного рівня здатні викликати у людей погіршення самопочуття та головні болі. Також такі бурі можуть впливати на роботу супутників, джерел зв'язку, GPRS та інших пристроїв передачі інформації. Саме така буря охопила Землю у понеділок.

Що відомо про цю бурю, скільки вона триватиме та як вберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Регулярні вибух та спалахи, які стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, що складається з заряджених частинок (протонів та електронів).

Ці частинки здатні швидко рухатися у просторі, і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають сонячними або магнітними бурями.

Магнітні бурі розділяють за класами, потужністю та впливом на життєдіяльність людини. Усі бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчувають.

Усі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які мають вплив на життя та здоров'я людини, а також - на роботу електротехніки та зв'язку. Чим вище показник - тим сильніша буря, а при найвищих показниках можуть виникати полярні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря червоного рівня охопила Землю ще на вихідних.

У понеділок, 28 жовтня ця буря стала ще більш потужнішою - до К-індексу 6. У вівторок, 29 жовтня, показники будуть триматися на рівні червоної бурі К-індексу 5. Тільки у середу, 30 жовтня, магнітосфера почне заспокоюватися.

Варто пам'ятати, що усі прогнози - попередні й дані можуть змінюватися дуже швидко, залежно від сонячної активності.

Як магнітна буря впливає на людину

Вчені провели чимало досліджень і деякі з них підтвердили взаємозв'язок між геомагнітною активністю та самопочуттям людини. У дні магнітних бур люди частіше скаржаться на самопочуття та звертаються за допомогою лікарів.

Також існує дослідження, яке довело, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення дратівливості та тривожності, зниження концентрації та працездатності.

На що скаржаться найчастіше:

  • Головні болі, мігрені
  • Запаморочення, туман в голові
  • Порушення концентрації, зниження працездатності
  • Слабкість, швидка втома
  • Проблеми зі сном: безсоння вночі та сонливість вдень
  • Агресія, дратівливість, підвищена тривожність
  • Апатія, депресивні стани, погіршення настрою
  • Проблеми з серцево-судинною системою, тиском, серцебиттям
  • Нудота
  • Біль та ниття в м'язах та суглобах

Як допомогти організму пережити магнітну бурю

У дні магнітних бур варто приділити більше уваги своєму здоров'ю, відпочивати, дихати свіжим повітрям, повноцінно харчуватися та дотримуватися нормального режиму дня.

Лікарі переважно дають загальні рекомендації:

  1. Сон не менше 7-9 годин вночі, лягати та прокидатися бажано в один й той самий час
  2. Харчування має бути збалансованим: легка їжа, багата на вітаміни та мінерали, фрукти, овочі, зелень
  3. Відмова від великої кількості кави, енергетиків, гострої та шкідливої їжі, алкоголю та куріння
  4. Пити достатньо води - щоб підтримати водний баланс організму
  5. Для насичення організму киснем багато гуляти на свіжому повітрі
  6. Провітрювати приміщення
  7. Зранку можна зробити зарядку, прийняти контрастний душ, а ввечері - розслаблюючу ванну
  8. Пити натуральні чаї на травах
  9. Уникати стресів, сварок, з'ясування стосунків

При погіршенні самопочуття - зв'язатися з лікарем та отримати консультацію.

 

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