Сильна магнітна буря охопила Землю: скільки вона триватиме та як її пережити

Магнітні бурі червоного рівня здатні викликати у людей погіршення самопочуття та головні болі. Також такі бурі можуть впливати на роботу супутників, джерел зв'язку, GPRS та інших пристроїв передачі інформації. Саме така буря охопила Землю у понеділок.
Що відомо про цю бурю, скільки вона триватиме та як вберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Регулярні вибух та спалахи, які стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, що складається з заряджених частинок (протонів та електронів).
Ці частинки здатні швидко рухатися у просторі, і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають сонячними або магнітними бурями.
Магнітні бурі розділяють за класами, потужністю та впливом на життєдіяльність людини. Усі бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчувають.
Усі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які мають вплив на життя та здоров'я людини, а також - на роботу електротехніки та зв'язку. Чим вище показник - тим сильніша буря, а при найвищих показниках можуть виникати полярні сяйва.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря червоного рівня охопила Землю ще на вихідних.
У понеділок, 28 жовтня ця буря стала ще більш потужнішою - до К-індексу 6. У вівторок, 29 жовтня, показники будуть триматися на рівні червоної бурі К-індексу 5. Тільки у середу, 30 жовтня, магнітосфера почне заспокоюватися.
Варто пам'ятати, що усі прогнози - попередні й дані можуть змінюватися дуже швидко, залежно від сонячної активності.
Вчені провели чимало досліджень і деякі з них підтвердили взаємозв'язок між геомагнітною активністю та самопочуттям людини. У дні магнітних бур люди частіше скаржаться на самопочуття та звертаються за допомогою лікарів.
Також існує дослідження, яке довело, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення дратівливості та тривожності, зниження концентрації та працездатності.
На що скаржаться найчастіше:
У дні магнітних бур варто приділити більше уваги своєму здоров'ю, відпочивати, дихати свіжим повітрям, повноцінно харчуватися та дотримуватися нормального режиму дня.
Лікарі переважно дають загальні рекомендації:
При погіршенні самопочуття - зв'язатися з лікарем та отримати консультацію.
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