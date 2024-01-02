Сильна магнітна буря накриває Землю: коли треба поберегтись

Що таке магнітна буря

На Сонці часто відбуваються спалахи та вибухи, внаслідок яких у простір викидається велика кількість сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів). А викиди відбуваються у різні боки, зокрема й у бік Землі.

Заряджені частинки можуть швидко переміщатися у просторі, і коли ці потоки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку називають магнітними або сонячними бурями.

Залежно від потужності, фахівці класифікують бурі за К-індексами - від 1 до 9. Чим вище К-індекс, тим інтенсивніша буря та її наслідки. Бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Такі бурі можуть проводити самопочуття людини, порушувати роботу джерел зв'язку: супутників, GPRS, вишки стільникового зв'язку, радіочастоти. При бурях вище за К-індекс 7 можуть спостерігатися полярні сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного К-індексу 5 накриє Землю у другій половині дня 2 січня. Весь день 3 січня спостерігатиметься буря К-індексу 4, а 4 січня Землю знову накриє бурею червоного рівня К-індексу 5.

У спокійний стан магнітосфера прийде лише 5 січня.

Прогноз магнітних бур (скриншот)

Як магнітна буря може вплинути на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини.

Люди часто скаржаться на такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Туман у голові

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Спад концентрації та уважності

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Підвищення тривожності

Дратівливість

Загострення хронічних захворювань

У дні магнітних бур люди частіше звертаються за допомогою до медиків, скаржаться на погіршення стану.

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик піддатися високим рівням радіації, що у рази підвищує ймовірність виникнення раку.

Як берегтися в дні магнітних бур

Медики дають загальні рекомендації та радять у такі дні більше відпочивати, стежити за здоров'ям та повноцінно висипатись. А також: