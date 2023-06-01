Сильна магнітна буря накриє Землю найближчої доби

Перший літній місяць розпочнеться із сильної магнітної бурі, яка триватиме близько доби. У червні очікується ще три сильні магнітні бурі й три - менш інтенсивні.
Коли варто чекати магнітні бурі у червні та як допомогти своєму організму – читайте у матеріалі нижче.
За даними фахівців, у червні очікується кілька сильних магнітних бур, які досягнуть К-індексу 4 та К-індексу 5. Перша сильна магнітна буря очікується у п'ятницю, 2 червня. Вона досягне К-індексу 4, а це означає, що можливе погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
3-4 червня буря піде на спад, а повністю магнітна ситуація заспокоїться лише до 6 червня.
Наступна сильна буря очікується 16 червня, вона буде короткою. А з 18 по 20 червня можлива сильна магнітна буря з К-індексом 5.
Невеликі магнітні коливання можливі також 10, 28 та 29 червня.
Сильні магнітні бурі насамперед впливають на людей з хронічними захворюваннями, на людей похилого віку, на людей з метеозалежністю і на немовлят. Однак невелике погіршення самопочуття часто відчувають і здорові люди.
Основні симптоми:
У такі дні варто дотримуватися нормального порядку дня, повноцінно харчуватися, висипатися і підтримувати водний баланс.
Зменшити навантаження допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, відпочинок, зниження фізичного та психоемоційного навантаження. Можна замість заняття у залі сходити на басейн. Для покращення якості сну бажано провести вечір у спокійній обстановці.
З раціону варто виключити жирну, солону, гостру їжу та алкоголь. Рекомендується знизити кількість кави.
Контрастний душ вранці, а ввечері розслаблююча ванна допоможе покращити самопочуття. Постарайтеся у такі дні не вплутуватися в конфлікти, не сперечатися, не з'ясовувати стосунки.
Людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, знизити навантаження, а під руками тримати необхідні препарати.
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