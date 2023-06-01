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Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки

Сильная магнитная буря накроет в ближайшие сутки (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Первый летний месяц начнется с сильной магнитной бури, которая продолжится около суток. В июне ожидается еще три сильных магнитных бури и три - менее интенсивные.

Когда стоит ждать магнитные бури в июне и как помочь своему организму - читайте в материале ниже.

Даты магнитных бурь

По данным специалистов, в июне ожидается несколько сильных магнитных бурь, которые достигнут К-индекса 4 и К-индекса 5. Первая сильная магнитная буря ожидается в пятницу, 2 июня. Она достигнет К-индекса 4, а это значит, что возможно ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

3-4 июня буря пойдет на спад, а полностью магнитная обстановка успокоится только к 6 июня.

Следующая сильная буря ожидается 16 июня, она будет короткой. А с 18 по 20 июня возможна сильная магнитная буря с К-индексом 5.

Небольшие магнитные колебания возможны также 10, 28 и 29 июня.

Как влияют магнитные бури на человека

Сильные магнитные бури, в первую очередь влияют на людей с хроническими заболеваниями, на пожилых людей, на людей с метеозависимостью и на младенцев. Однако небольшое ухудшение самочувствия часто чувствуют и совершенно здоровые люди.

Основные симптомы:

  • Головная боль, головокружение, приступы мигрени
  • Скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма
  • Проблемы с желудком - отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения
  • Слабость, сонливость, упадок сил, апатия
  • Бессонница или повышенная сонливость
  • Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность
  • Обострение психических и психологических проблем
  • Обострение хронических заболеваний
  • Боль в мышцах, в местах старых переломов

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь

В такие дни стоит придерживаться нормального распорядка дня, полноценно питаться, высыпаться и поддерживать водный баланс.

Снизить нагрузку помогут прогулки на свежем воздухе, отдых, снижение физической и психоэмоциональной нагрузки. Можно вместо занятия в зале сходить на бассейн. Для улучшения качества сна желательно провести вечер в спокойной обстановке.

Из рациона стоит исключить жирную, соленую, острую пищу и алкоголь. Рекомендуется снизить количество кофе.

Контрастный душ утром, а вечером расслабляющая ванна помогут улучшить самочувствие. Постарайтесь в такие дни не ввязываться в конфликты, не спорить, не выяснять отношения.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, снизить нагрузку, а под руками держать необходимые препараты.

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А еще рассказывали о том, какие лекарства не стоит принимать при головной боли и мигренях.

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