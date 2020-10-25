Сила материнского инстинкта: под Хмельницким женщина вытащила из огня двух чужих детей

Жительница села Новоселица Полонского района Хмельницкой области Алена Цимбалишина получила от местных спасателей медаль "Герой-спасатель", икону Богородицы и ценный подарок за героизм, мужество и отвагу проявленные при спасении двух детей во время пожара.

В прошлом месяце, 19 сентября, в жилом доме вспыхнул пожар. При этом страшно то, что в нем находилось трое маленьких детей, и самому младшему ребенку было всего восемь месяцев. Родителей дома не было. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Хмельницкой области.

Женщину наградили за спасение детей (фото: km.dsns.gov.ua)

Первой возгорание заметила соседка Алена Цимбалишина. Она не раздумывая бросилась на помощь, поскольку знала, что в доме находятся маленькие дети. Женщина открыла дверь, вошла в горящий дом и вывела сестер двух и четырех лет на свежий воздух.

Женщину наградили за спасение детей (фото: km.dsns.gov.ua)

Восьмимесячного младенца спасать было уже поздно. Причиной пожара стали шалости детей с огнем.

Женщину наградили за спасение детей (фото: km.dsns.gov.ua)

Чтобы публично отблагодарить женщину в спасении детей, на фасаде 17 Государственной пожарноспасательной части города Полонное собралось руководство районной власти, спасатели и родные.

Женщину наградили за спасение детей (фото: km.dsns.gov.ua)

Напомним, под Винницей в одном доме погибли трое маленьких детей. По предварительным данным, малыши погибли от отравления угарным газом.

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