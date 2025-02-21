Пийте цей сік щодня, щоб забути про високий цукор та старість. Він є у кожному магазині

Який сік знижує рівень цукру у крові?

Всім нам відомий виноградний сік, крім смаку, також містить інгредієнт з надзвичайними властивостями - ресвератрол.

Темний виноград, який є джерелом цієї сполуки, пропонує широкий спектр вітамінів, включаючи А, С, Е і групу В, а також такі мінерали, як магній, цинк, калій, фосфор, йод і залізо.

Ці поживні речовини роблять виноградний сік не тільки смачним, але й надзвичайно корисним для вашого здоров’я.

Дослідження, опубліковане в Acta Biochimica Polonica, підкреслює переваги ресвератролу, який не тільки підвищує чутливість клітин до інсуліну та може знизити рівень цукру в крові, але також підтримує серцево-судинну систему та знижує рівень т.зв. поганий холестерин.

Його протигрибковий ефект також використовується в харчовій промисловості.

Як приготувати виноградний сік?

Домашній виноградний сік дуже просто зробит. Його можна приготувати за старовинними рецептами, з’єднавши фрукти, цукор і воду, потім відварити, процідити і пастеризувати.

Для тих, хто віддає перевагу більш здоровим варіантам, рекомендується готувати сік у повільній соковижималці без додавання цукру.

Додамо, що відкриття про ресвератрол можуть пролити нове світло на т.зв парадокс французів, які живуть довше, що може бути пов’язано з регулярним споживанням червоного вина, багатого на цей антиоксидант. Експерименти на мишах показали, що ресвератрол може продовжити життя на 26%.

Де ще зустрічається ресвератрол?

Ресвератрол можна знайти не тільки у винограді, а й в арахісі, шовковиці та чорній смородині, особливо в їх шкірці. Включення цих продуктів у ваш щоденний раціон може принести вам значні переваги для здоров’я.