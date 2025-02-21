Пейте этот сок каждый день, чтобы забыть о высоком сахаре и старости. Он есть в каждом магазине

Какой сок снижает уровень сахара в крови?

Всем нам известный виноградный сок, помимо вкуса, также содержит ингредиент с чрезвычайными свойствами - ресвератрол.

Темный виноград, который является источником этого соединения, предлагает широкий спектр витаминов, включая А, С, Е и группу В, а также такие минералы, как магний, цинк, калий, фосфор, йод и железо.

Эти питательные вещества делают виноградный сок не только вкусным, но и чрезвычайно полезным для вашего здоровья.

Исследование, опубликованное в Acta Biochimica Polonica, подчеркивает преимущества ресвератрола, который не только повышает чувствительность клеток к инсулину и может снизить уровень сахара в крови, но также поддерживает сердечно-сосудистую систему и снижает уровень т.н. плохой холестерин.

Его противогрибковый эффект также используется в пищевой промышленности.

Как приготовить виноградный сок?

Домашний виноградный сок очень просто сделать. Его можно приготовить по старинным рецептам, соединив фрукты, сахар и воду, затем отварить, процедить и пастеризовать.

Для тех, кто предпочитает более здоровые варианты, рекомендуется готовить сок в медленной соковыжималке без добавления сахара.

Добавим, что открытия о ресвератроле могут пролить новый свет на т.н. парадокс французов, которые живут дольше, что может быть связано с регулярным потреблением красного вина, богатого этим антиоксидантом. Эксперименты на мышах показали, что ресвератрол может продлить жизнь на 26%.

Где еще встречается ресвератрол?

Ресвератрол можно найти не только в винограде, но и в арахисе, шелковице и черной смородине, особенно в их кожуре. Включение этих продуктов в ваш ежедневный рацион может принести вам значительные преимущества для здоровья.