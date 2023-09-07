Лікар пояснив, чи потрібно пити 2 літри води на день і чому вона така важлива

Вода - це найцінніший ресурс на планеті, без якого неможливе існування життя. Вона відіграє критичну роль у підтримці всіх життєвих процесів в організмі людини та належний питний режим може допомогти забезпечити оптимальне функціонування всіх систем організму.

Скільки води потрібно пити, і якій саме віддати перевагу, - розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Що таке водний баланс

Водний баланс - це різниця між введенням та виведенням води в організмі. Вода потрапляє до нашого тіла через різні джерела. Це напої, їжа та водомісткі продукти, такі як овочі та фрукти.

Виведення води відбувається через сечовиділення, потім піт, калом та інші процеси. Важливою складовою підтримки оптимального функціонування організму є підтримка водного балансу.

Скільки потрібно пити на день

Лікар зазначив, що тривалий час рекомендувалося споживати 8 склянок (приблизно 2 літри) води на день. Однак наукові дослідження показали, що потреби у воді можуть суттєво відрізнятися залежно від таких факторів як вік, стать, маса тіла, фізична активність, кліматичні умови та стан здоров'я.

Сучасні настанови від Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують диференційований підхід до задоволення потреб організму у воді.

Зазвичай, дорослим рекомендується споживати близько 30 мл води на кілограм маси тіла. Наприклад, для людини з масою 70 кг це становитиме близько 2,1 літра води на день. Але слід пам'ятати, що частина рідини до організму потрапляє з їжею, отже, враховуйте цей факт при розрахунку.

Яку воду найкраще пити

Найкраще пити бутильовану негазовану воду. Також можна використовувати водопровідну воду після фільтрації через спеціальні побутові фільтри для питної води.

Якщо звичайна вода неприємна для вживання за смаком, можна пити трав'яні чаї, компоти, свіжі соки з мінімальним додаванням цукру. Якщо ви не впевнені у чистоті води, яку ви п'єте, її рекомендується перекип'ятити.

Чому так важливо пити воду

Пам'ятайте, що вода забезпечує хорошу роботу органів та систем, підтримує здоров'я шкіри, виводить токсини, відновлює організм під час фізичних навантажень.