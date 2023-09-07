Сок из этого фрукта может убить ваше здоровье: что известно

Грейпфрутовый сок и грейпфрут могут быть частью здорового питания. Этот плод содержит витамин С и калий - питательные вещества, необходимые вашему организму для правильной работы.

Но есть условие, при котором этот сок становится ядом, сообщают на сайте FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США).

Что нужно знать

Однако несколько исследований показали, что эти тропические фрукты также могут быть смертельными.

Согласно некоторым новым исследованиям, два члена класса химических соединений, называемых фуранокумаринами, которые содержатся в высоких концентрациях в плодах, могут снижать или усиливать усвоение определенных лекарств.

Следовательно, это может привести к низкому или опасно высокому уровню этих препаратов в организме.

Исследование показало, что один стакан грейпфрутового сока может повлиять на способность вашего организма вырабатывать или эффективно использовать CYP3A4, фермент, присутствующий в печени и тонком кишечнике.

Это, в свою очередь, влияет на способность нашего организма усваивать определенные пероральные препараты.

Большая часть препарата попадает в кровь и дольше остается в организме, вызывая эффект передозировки, даже если вы приняли правильную дозировку.

Препараты очень разнообразны: от лекарств от холестерина и артериального давления до лекарств от рака и успокаивающих лекарств.

Чем грозит грейпфрутовый сок

Результаты совмещения этого сока с лекарствами могут быть весьма драматичными.

Это учащенное сердцебиение, распад мышечной ткани, токсичность костного мозга, одышка, желудочно-кишечные кровотечения и почечная недостаточность - все это осложнения приема некоторых лекарств, на которые действуют фуранокумарины.