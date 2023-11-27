Сидів у камері через відмову співати гімн ворога. Історії дітей, які пережили депортацію до Росії

Ростислав родом із села в Херсонській області, яке минулого року було окуповане. Ростислава вивезли до Криму й навіть віддали там до школи. Помітили також і його зникнення.

Хлопець знає, що після втечі його шукали. Він показав онлайн-оголошення зі своїм фото й словами "Розшук". Йому дзвонив директор школи в Криму та навіть тамтешня міліція.

"Вони хотіли знати, де я. Я в Україні, відповів я", - розповідає Ростислав.

Оголошення про розшук Ростислава (фото: washingtonpost.com)

Його не зареєстрували під час перетину кордону. Люди, яких він знав у Криму, матимуть неприємності через втечу хлопця, а вчитель, який випадково позначив його присутнім у класі в той день, може навіть потрапити до в'язниці.

Це все переповіли Ростиславу.

Росія нещодавно дозволила кільком дітям повернутися в Україну за посередництва Катару. Серед них був 17-річний Богдан Єрмохін з Маріуполя. Його переселили до Росії, а потім видали російський паспорт. Живучи в Росії, він отримав повістки про взяття на облік у російському військовому відомстві.

Ростислав Лавров (фото: washingtonpost.com)

Після дипломатичних переговорів Єрмохін повернувся в Україну через Білорусь у свій 18-й день народження, уникнувши призову воювати проти власної країни. Цієї ж долі боявся Лавров, коли опинився в Криму перед 18-річчям.

16-річна Діана опинилася в окупованому Херсоні. Тоді вона навчалася у восьмому класі й жила з дідусем і бабусею. У жовтні директор школи, де вчилася дівчина, запропонував їй із подругами відвідати табір у Росії на 10 днів. Після відмови директор почав наполягати на цьому.

14 жовтня 2022 року троє дівчаток сіли в поїзд разом із сотнями інших дітей, приблизно від 6 до 18 років. Вони зрозуміли, що щось не так і що це не просто табір.

Ростислав Лавров також був у російському таборі. Він сидів у камері для однієї особи протягом дев'яти днів за те, що не виконав гімн Росії.

Одного разу Діана відверто запитала росіян у таборі, що буде, якщо Україна звільнить місто Херсон.

"Мій брат сидить в окопах. На 100% впевнений, що українські війська не увійдуть у місто", - відповів їй співробітник табору.

16-річна Діана, яка також опинилася в російському таборі для дітей (фото: washingtonpost.com)

Усім дітям вдалося повернутися до України. Когось змогли забрати рідні за допомогою різних організацій, комусь довелося самотужки рятуватися. Серед таких був Ростислав Лавров.

Коли гуртожиток у Керчі закрили на літо, керівництво школи відправило його до табору для проблемних дітей в іншому місці Криму. Він знову почав будувати плани, як вибратися.

Коли повернувся до школи восени, чиновники знову намагалися вручити йому російські документи. Невдовзі хлопець утік. На українському кордоні на нього чекали волонтери.

Ростислава відвезли до тимчасового житла. Там він зустрів іншого хлопця, з яким також був у полоні. Тож тепер вони знову співмешканці, однак вже в Україні.