Сидел в камере из-за отказа петь гимн врага. Истории детей, переживших депортацию в Россию

Ростислав родом из села в Херсонской области, которое в прошлом году было оккупировано. Ростислава вывезли в Крым и даже отдали в школу. Заметили и его исчезновение.

Парень знает, что после бегства его искали. Он показал онлайн-объявление со своим фото и словами "Розыск". Ему звонил директор школы в Крыму и даже местная милиция.

"Они хотели знать, где я. Я в Украине, ответил я", - рассказывает Ростислав.

Объявление о розыске Ростислава (фото: washingtonpost.com)

Его не зарегистрировали во время пересечения границы. У людей, которых он знал в Крыму, будут неприятности из-за побега парня, а учитель, случайно обозначивший его присутствующим в классе в тот день, может даже попасть в тюрьму.

Это все рассказали Ростиславу.

Россия недавно разрешила нескольким детям вернуться в Украину при посредничестве Катара. Среди них был 17-летний Богдан Ермохин из Мариуполя. Его переселили в Россию, а затем выдали российский паспорт. Живя в России, он получил повестки о взятии на учет в российском военном ведомстве.

Ростислав Лавров (фото: washingtonpost.com)

После дипломатических переговоров Ермохин вернулся в Украину через Беларусь в свой 18-й день рождения, избежав призыва воевать против собственной страны. Этой же судьбы боялся Лавров, оказавшись в Крыму перед 18-летием.

16-летняя Диана оказалась в оккупированном Херсоне. Тогда она училась в восьмом классе и жила с дедушкой и бабушкой. В октябре директор школы, где училась девочка, предложил ей с подругами посетить лагерь в России на 10 дней. После отказа директор стал настаивать на этом.

14 октября 2022 года три девочки сели в поезд вместе с сотнями других детей, примерно от 6 до 18 лет. Они поняли, что что-то не так и это не просто лагерь.

Ростислав Лавров также находился в российском лагере. Он сидел в камере для одного человека в течение девяти дней за то, что не исполнил гимн России.

Однажды Диана откровенно спросила россиян в лагере, что будет, если Украина освободит Херсон.

"Мой брат сидит в окопах. На 100% уверен, что украинские войска не войдут в город", - ответил ей сотрудник лагеря.

16-летняя Диана, также оказавшаяся в российском лагере для детей (фото: washingtonpost.com)

Всем детям удалось вернуться в Украину. Кого-то смогли забрать родные с помощью разных организаций, кому-то пришлось самостоятельно спасаться. Среди них был Ростислав Лавров.

Когда общежитие в Керчи закрыли летом, руководство школы отправило его в лагерь для проблемных детей в другом месте Крыма. Он снова начал строить планы, как выбраться.

Когда вернулся в школу осенью, чиновники снова пытались вручить ему российские документы. Вскоре парень убежал. На украинской границе его ждали волонтеры.

Ростислава отвезли во временное жилье. Там он встретил другого парня, с которым тоже был в плену. Теперь они снова сожители, однако уже в Украине.