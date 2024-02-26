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Сидіти нога на ногу шкідливо для здоров'я. Це міф чи правда

Сидіння нога на ногу - це шкідливо чи ні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Певно, кожен з нас має звичку закидати ногу на ногу під час сидіння, але є така думка, що це шкодить здоров’ю. А відповідь знає флеболог.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю з флебологом Олексієм Скринником на YouTube-каналі "Здорова розмова".

Шкода від сидіння нога на ногу - це міф чи ні 

Сидіти нога на ногу - це дуже популярна поза, особливо серед жінок, адже навіть по етикету ми маємо сидіти саме так. Це виглядає красиво та гордо й одразу демонструє певний статус, за умовою, що у нас залишається рівною спина. 

Але існує думка, що сидіння нога на ногу шкодить здоров'ю, адже кров не поступає всюди й виходить, що кровообіг працює неправильно. Та чи дійсно це так і краще не сидіти з ногою на нозі, може пояснити флеболог.  

За словами лікаря, це міф, але він має під собою деяку частку правди, тому що таке положення на постійній основі, може бути дуже шкідливим у тому випадку, якщо у вас є схильність до варикозу. 

"Наприклад, ви дівчина, у якої у батьків варикоз і ви сидите нога на ногу довготривало, й це взагалі ваша найулюбленіша поза. Сидіти нога на ногу можна і підбори носити можна, але все залежить від дозування", - каже флеболог.

Також лікар пояснює, що  шкода від такого сидіння залежить від того, чи розминаєтеся ви після того, як встали, чи покращили ви кровотік якимось чином. Все це можна робити й людина може сидіти так, як їй зручно, треба лише розуміти, чи є це для вас тригером, чи ні.

Тобто, варто знати, чи є у вашої родини певні захворювання ніг та чи маєте ви до цього схильність. А також попри це після "неправильного" положення налагодити кровообіг за допомогою різних фізичних вправ. Тоді проблем не буде.

 

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