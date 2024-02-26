Сидіти нога на ногу шкідливо для здоров'я. Це міф чи правда

Шкода від сидіння нога на ногу - це міф чи ні

Сидіти нога на ногу - це дуже популярна поза, особливо серед жінок, адже навіть по етикету ми маємо сидіти саме так. Це виглядає красиво та гордо й одразу демонструє певний статус, за умовою, що у нас залишається рівною спина.

Але існує думка, що сидіння нога на ногу шкодить здоров'ю, адже кров не поступає всюди й виходить, що кровообіг працює неправильно. Та чи дійсно це так і краще не сидіти з ногою на нозі, може пояснити флеболог.

За словами лікаря, це міф, але він має під собою деяку частку правди, тому що таке положення на постійній основі, може бути дуже шкідливим у тому випадку, якщо у вас є схильність до варикозу.

"Наприклад, ви дівчина, у якої у батьків варикоз і ви сидите нога на ногу довготривало, й це взагалі ваша найулюбленіша поза. Сидіти нога на ногу можна і підбори носити можна, але все залежить від дозування", - каже флеболог.

Також лікар пояснює, що шкода від такого сидіння залежить від того, чи розминаєтеся ви після того, як встали, чи покращили ви кровотік якимось чином. Все це можна робити й людина може сидіти так, як їй зручно, треба лише розуміти, чи є це для вас тригером, чи ні.

Тобто, варто знати, чи є у вашої родини певні захворювання ніг та чи маєте ви до цього схильність. А також попри це після "неправильного" положення налагодити кровообіг за допомогою різних фізичних вправ. Тоді проблем не буде.