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Сидеть нога на ногу вредно для здоровья. Это миф или правда

Сидение нога на ногу – это вредно или нет (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Наверное, каждый из нас имеет привычку закидывать ногу на ногу во время сидения, но есть такое мнение, что это вредит здоровью. А ответ знает флеболог.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью с флебологом Алексеем Скринником на YouTube-канале "Здоровый разговор".

Вред от сидения нога на ногу - это миф или нет

Сидеть нога на ногу - это очень популярная поза, особенно среди женщин, ведь даже по этикету мы должны сидеть именно так. Это выглядит красиво и гордо и сразу демонстрирует определенный статус по условию, что у нас остается ровной спина.

Но существует мнение, что сиденье нога на ногу вредит здоровью, ведь кровь не поступает повсюду и выходит, что кровообращение работает неправильно. Да действительно ли это так и лучше не сидеть с ногой на ноге, может объяснить флеболог.

По словам врача, это миф, но он имеет под собой некоторую долю правды, потому что такое положение на постоянной основе может быть очень вредным в том случае, если у вас есть склонность к варикозу.

"Например, вы девушка, у которой у родителей варикоз и вы сидите нога на ногу долго, и это вообще ваша самая любимая поза. Сидеть нога на ногу можно и каблуки носить можно, но все зависит от дозировки", - говорит флеболог.

Также врач объясняет, что вред от такого сиденья зависит от того, разминаетесь ли вы после того, как встали, улучшили ли вы кровоток каким-либо образом. Все это можно делать и человек может сидеть так, как ему удобно, нужно лишь понимать, является ли это для вас триггером или нет.

То есть, стоит знать, есть ли у вашей семьи определенные заболевания ног и имеете ли вы к этому склонность. А также, несмотря на это, после "неправильного" положения наладить кровообращение с помощью различных физических упражнений. Тогда проблем не будет.

 

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