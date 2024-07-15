Швидко і легко: 7 справ з прибирання, на які треба всього 15 хвилин

Переглянути книжкові полиці

Не потрібно багато часу, щоб зібрати книги з усього будинку і повернути їх на книжкові полиці.

Потім можна переглянути свою "бібліотеку" загалом, щоб з'ясувати, які книги можна передати в новий дім - радять почати з нецікавих кулінарних книг та дитячих книжок. Їх можна подарувати, віддати на благодійність або ж продати.

Розкласти паперові документи

На те, щоб розібрати накопичену пошту - газети, квитанції та рекламні флаєри, йде небагато часу.

А пришвидшити цей процес в майбутньому може система організації, яка дозволяє швидко сортувати пошту, запобігає її накопиченню і розкиданню по всьому будинку.

Простий та дієвий варіант - поставити в коридорі три вертикальні папки чи контейнери для журналів з відповідними позначками "до оплати", "до перегляду" і "в смітник", щоб одразу помістити пошту в потрібний відсік.

Перебрати речі в сумці або рюкзаку

Особливо у тих, хто нечасто змінює сумки, вони можуть перетворитися на справжню скриню скарбів.

Проте, зазвичай не скарбів, а старих чеків, серветок і старої косметики ледь не в кожному відсіці - всього, що можна легко викинути менш ніж за 15 хвилин.

Потім переконайтеся, що ви поповнили запаси потрібного - серветок, бальзаму для губ, пластирів тощо.

Звільнити тумбочку біля ліжка від безладу

Не потрібно багато часу, щоб тумбочка завалювалася усім, починаючи від стопки книг, які потрібно прочитати, і закінчуючи гумками для волосся, зарядними пристроями для телефонів та біжутерією.

Але, оскільки тумбочка займає невеликий простір, її прибирання також не займе багато часу.

Після викидання та переміщення всього, окрім кількох дійсно необхідних речей, можна водночас швидко витерти пил, щоб зменшити кількість алергенів.

Почистити полицю зі спеціями

Поличка для спецій може бути одним з найбільших винуватців безладу на кухні, але це також одне з найпростіших завдань з організації кухні.

Щоб переглянути, які спеції ще придатні, а які потребують заміни, можна всього за 10-15 хвилин. Якщо обираєте зберігати спеції в банках, використайте цей час, щоб наповнити контейнери і подивитися, для яких з них потрібно купити нові запаси.

Помити пензлики для макіяжу та викинути стару косметику

Пензлі для макіяжу потрібно регулярно чистити, але як часто це відбувається? На щастя, це завдання не займе багато часу.

Ви можете впоратися з ним за кілька хвилин, а решту 10 хвилин витратити на те, щоб перебрати косметику і відібрати старі речі, які потрібно викинути.

Переглянути контейнери для зберігання продуктів

Коли ви поспіхом складаєте посуд, контейнери для зберігання продуктів і кришки до них швидко губляться - і ось майже жодного набору під рукою.

Для того, щоб розібрати накопичення контейнерів, радять встановити таймер на 10 хвилин і викласти всі контейнери для зберігання продуктів, щоб знайти відповідні набори.

Викиньте все, що не знайшло пару, розбите або сильно забруднене. Щоб запобігти повторенню безладу, рекомендують зберігати кришки вертикально і складати контейнери за розміром.