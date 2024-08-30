Швидко чистимо нагар на прасці: усі ефективні методи та хитрощі

Праска - важливий прилад у домі, який використовується щодня для догляду за одягом. Однак іноді на її поверхні може з’явитися нагар від пригорілої тканини, що може ускладнити подальше використання приладу або навіть забруднити білу тканину. Які існують різні методи очищення праски залежно від матеріалу її підошви?

РБК-Україна (проект Styler) дає поради, як легко відчистити нагар з праски та не пошкодити її.

Очищення праски залежно від матеріалу підошви

Існує кілька способів очищення праски від нагару, кожен з яких підходить для різних типів підошви. Ось як впоратися з проблемою залежно від матеріалу:

Алюміній. Алюмінієва підошва є м’якою і легко подряпуються, тому для її очищення краще використовувати м’які засоби, такі як перекис водню, аміак або зубна паста. Тверді абразиви, такі як сіль або сода, можуть пошкодити поверхню.

Алюмінієва підошва є м’якою і легко подряпуються, тому для її очищення краще використовувати м’які засоби, такі як перекис водню, аміак або зубна паста. Тверді абразиви, такі як сіль або сода, можуть пошкодити поверхню. Нержавіюча сталь. Підошви з нержавіючої сталі є довговічними і не бояться абразивних засобів, таких як сода або сіль. Цей матеріал легко очищується і не потребує особливих заходів обережності при очищенні.

Підошви з нержавіючої сталі є довговічними і не бояться абразивних засобів, таких як сода або сіль. Цей матеріал легко очищується і не потребує особливих заходів обережності при очищенні. Кераміка. Керамічна поверхня є досить крихкою, тому для її очищення слід уникати жорстких щіток і абразивних засобів. Перекис водню, оцет або спеціальні олівці для очищення є найкращими варіантами.

Керамічна поверхня є досить крихкою, тому для її очищення слід уникати жорстких щіток і абразивних засобів. Перекис водню, оцет або спеціальні олівці для очищення є найкращими варіантами. Тефлон. Тефлонові підошви мають антипригарні властивості і легко очищуються. Для їх очищення краще використовувати спеціальні олівці або парафін, щоб не пошкодити поверхню.

Відчищення отворів для пару краще виконувати за допомогою ватних паличок (фото: scdn.shopify.com)

Усі способи очищення праски від пригорілої тканини

Ось кілька ефективних методів очищення, які допоможуть вам впоратися з проблемою нагару на прасці:

Очищення олівцем. Олівець для очищення є універсальним і делікатним засобом. Він підходить для більшості типів підошв. Просто розігрійте праску до вказаної температури і проведіть олівцем по гарячій поверхні. Після цього витріть залишки чистою сухою серветкою.

Очищення парафіном. Парафінова свічка допоможе видалити не дуже сильне забруднення та замаскувати дрібні подряпини. Для цього загорніть свічку в тканину, розігрійте праску і рівномірно нанесіть парафін на поверхню. Потім протріть підошву після охолодження.

Очищення сіллю. Сіль ефективно видаляє нагар, але може залишити подряпини. Для цього насипте сіль на лист паперу і погладьте її гарячою праскою. Після процедури протріть підошву сухою чистою серветкою.

Очищення оцтом. Оцет є ефективним засобом, але перед використанням його слід протестувати на невеликій ділянці. Розведіть оцет з водою в рівних пропорціях, змочіть ватний диск в розчині і протріть підошву праски. Витріть залишки чистою вологою серветкою.

Очищення зубною пастою. Зубна паста є простим і ефективним засобом для очищення. Рівномірно нанесіть пасту на поверхню праски і залиште на деякий час. Потім ретельно змийте залишки, щоб уникнути прилипання пасти до одягу під час прасування.

Очищення содою. Сода допоможе видалити навіть сильний нагар, але може залишити подряпини. Нанесіть соду на вологу тканину і обробіть нею підошву. Потім ретельно змийте засіб.

Очищення гідроперитом. Гідроперит має відбілюючі властивості і підходить для видалення нагару. Розведіть таблетку гідроперита у воді до кашоподібної консистенції, нанесіть масу на підошву, розігрійте і остудіть праску. Потім протріть залишки ганчіркою.

Очищення перекисом водню та аміаком. Перекис водню або аміак є ефективними для видалення нагару. Нанесіть засіб на серветку і протріть підошву праски. Потім повторіть процедуру, змочивши серветку чистою водою.

Видалення нагару з праски в домашніх умовах не є складним завданням, якщо правильно вибрати засіб для очищення.