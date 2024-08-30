Быстро чистим нагар на утюге: все эффективные методы и хитрости

Утюг - важный прибор в доме, который используется ежедневно для ухода за одеждой. Однако иногда на его поверхности может появиться нагар от пригоревшей ткани, что может осложнить дальнейшее использование. Какие существуют разные методы очистки утюга в зависимости от материала его подошвы?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как легко отчистить нагар с утюга и не повредить его.

Очистка утюга в зависимости от материала подошвы

Существует несколько способов очистки утюга от нагара, каждый из которых подходит для разных типов подошвы. Вот как справиться с проблемой в зависимости от материала:

Алюминий. Алюминиевая подошва мягкая и легко царапается, поэтому для ее очистки лучше использовать мягкие средства, такие как перекись водорода, аммиак или зубная паста. Твердые абразивы, такие как соль или сода могут повредить поверхность.

Алюминиевая подошва мягкая и легко царапается, поэтому для ее очистки лучше использовать мягкие средства, такие как перекись водорода, аммиак или зубная паста. Твердые абразивы, такие как соль или сода могут повредить поверхность. Нержавеющая сталь. Подошвы из нержавеющей стали являются долговечными и не боятся абразивных средств, таких как сода или соль. Этот материал легко очищается и не требует особых мер предосторожности при очистке.

Подошвы из нержавеющей стали являются долговечными и не боятся абразивных средств, таких как сода или соль. Этот материал легко очищается и не требует особых мер предосторожности при очистке. Керамика. Керамическая поверхность достаточно хрупкая, поэтому для ее очистки следует избегать жестких щеток и абразивных средств. Перекись водорода, уксус или специальные карандаши для очистки являются лучшими вариантами.

Керамическая поверхность достаточно хрупкая, поэтому для ее очистки следует избегать жестких щеток и абразивных средств. Перекись водорода, уксус или специальные карандаши для очистки являются лучшими вариантами. Тефлон. Тефлоновые подошвы обладают антипригарными свойствами и легко очищаются. Для их очищения лучше использовать специальные карандаши или парафины, чтобы не повредить поверхность.

Отчистку отверстий для пара лучше производить с помощью ватных палочек (фото: scdn.shopify.com)

Все способы очистки утюга от пригоревшей ткани

Вот несколько эффективных методов очистки, которые помогут вам справиться с проблемой нагара на утюге:

Очистка карандашом. Карандаш для очищения является универсальным и деликатным средством. Он подходит для большинства типов подошв. Просто разогрейте утюг до указанной температуры и проведите карандашом по горячей поверхности. После этого протрите остатки чистой сухой салфеткой.

Очистка парафином. Парафиновая свеча поможет удалить не очень сильное загрязнение и замаскировать мелкие царапины. Для этого заверните свечу в ткань, разогрейте утюг и равномерно нанесите парафин на поверхность. Затем протрите подошву после охлаждения.

Очистка солью. Соль эффективно удаляет нагар, но может оставить царапины. Для этого насыпьте соль на лист бумаги и погладьте ее горячим утюгом. После процедуры протрите подошву сухой чистой салфеткой.

Очистка уксусом. Уксус является эффективным средством, но перед использованием следует протестировать на небольшом участке. Разведите уксус с водой в равных пропорциях, смочите ватный диск в растворе и протрите подошву утюга. Вытрите остатки чистой влажной салфеткой.

Очистка зубной пастой. Зубная паста является простым и эффективным очищающим средством. Равномерно нанесите пасту на поверхность утюга и оставьте на время. Затем тщательно смойте остатки, чтобы избежать прилипания пасты к одежде во время глажки.

Очистка содой. Сода поможет удалить даже сильный нагар, но может оставить царапины. Нанесите соду на влажную ткань и обработайте подошву. Затем тщательно смойте средство.

Очистка гидроперитом. Гидроперит обладает отбеливающими свойствами и подходит для удаления нагара. Разведите таблетку гидроперита в воде до кашевидной консистенции, нанесите массу на подошву, разогрейте и остудите утюг. Затем протрите остатки тряпкой.

Очистка перекисью водорода и аммиаком. Перекись водорода или аммиак эффективна для удаления нагара. Нанесите средство на салфетку и протрите подошву утюга. Затем повторите процедуру, смочив салфетку чистой водой.

Удаление нагара из утюга в домашних условиях не является сложной задачей, если правильно выбрать очищающее средство.