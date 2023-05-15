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Швидкість, точність, сила: майстерність українських морпіхів на яскравих фото

Міць духу і тіла українських морпіхів не викликає сумнівів (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Дмитрий Войналович

Мужні воїни 35-тої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського віддають усіх себе на сто відсотків, щоб забезпечити безпеку нашої країни як на морі, так і на суходолі. Вони проходять найскладніші тренування і навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів і завдань.

Одне з таких тренувань, яке відбулося на полігоні недалеко від лінії фронту, пощастило побачити і фотокореспонденту РБК-Україна. Тепер погляньте і ви, як загартовуються наші доблесні воїни.

Тренування бійців 35 ОБрМП

Морські піхотинці на навчаннях (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Зауважимо, що серед іншого воїни відпрацьовували десантування з бронемашини Kirpi турецького виробництва.

Морські піхотинці на навчаннях (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

До речі, читайте інтерв'ю з розвідником батальйону "Вовки Да Вінчі" про те, як зустрів повномасштабний наступ, про запеклі бої в Бахмуті, комунікацію з мирними жителями і майбутнє України.

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