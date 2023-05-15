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Скорость, точность, сила: мастерство украинских морпехов на ярких фото

Мощь духа и тела украинских морпехов не вызывает сомнений (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Дмитрий Войналович

Мужественные воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского отдают всех себя на сто процентов, чтобы обеспечить безопасность нашей страны как на море, так и на суше. Они проходят самые сложные тренировки и обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам и задачам.

Одну из таких тренировок, которая прошла на полигоне недалеко от линии фронта, посчастливилось увидеть и фотокорреспонденту РБК-Украина. Теперь посмотрите и вы, как закаляются наши доблестные воины.

Тренировки бойцов 35 ОБрМП

Морские пехотинцы на учениях (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Отметим, что среди прочего воины отрабатывали десантирование с бронемашины Kirpi турецкого производства.

Морские пехотинцы на учениях (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Кстати, читайте интервью с разведчиком батальона "Волки Да Винчи" о том, как встретил полномасштабное наступление, про ожесточенные бои в Бахмуте, коммуникацию с мирными жителями и будущее Украины.

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