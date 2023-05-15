Швидкість, точність, сила: майстерність українських морпіхів на яскравих фото

Мужні воїни 35-тої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського віддають усіх себе на сто відсотків, щоб забезпечити безпеку нашої країни як на морі, так і на суходолі. Вони проходять найскладніші тренування і навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів і завдань.

Одне з таких тренувань, яке відбулося на полігоні недалеко від лінії фронту, пощастило побачити і фотокореспонденту РБК-Україна. Тепер погляньте і ви, як загартовуються наші доблесні воїни.

Тренування бійців 35 ОБрМП Морські піхотинці на навчаннях (фото: Віталій Носач / РБК-Україна) Зауважимо, що серед іншого воїни відпрацьовували десантування з бронемашини Kirpi турецького виробництва. Морські піхотинці на навчаннях (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)