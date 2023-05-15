Скорость, точность, сила: мастерство украинских морпехов на ярких фото

Мужественные воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского отдают всех себя на сто процентов, чтобы обеспечить безопасность нашей страны как на море, так и на суше. Они проходят самые сложные тренировки и обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам и задачам.

Одну из таких тренировок, которая прошла на полигоне недалеко от линии фронта, посчастливилось увидеть и фотокорреспонденту РБК-Украина. Теперь посмотрите и вы, как закаляются наши доблестные воины.

Тренировки бойцов 35 ОБрМП Морские пехотинцы на учениях (фото: Виталий Носач / РБК-Украина) Отметим, что среди прочего воины отрабатывали десантирование с бронемашины Kirpi турецкого производства. Морские пехотинцы на учениях (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)