Скорость, точность, сила: мастерство украинских морпехов на ярких фото
Мужественные воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского отдают всех себя на сто процентов, чтобы обеспечить безопасность нашей страны как на море, так и на суше. Они проходят самые сложные тренировки и обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам и задачам.
Одну из таких тренировок, которая прошла на полигоне недалеко от линии фронта, посчастливилось увидеть и фотокорреспонденту РБК-Украина. Теперь посмотрите и вы, как закаляются наши доблестные воины.
Тренировки бойцов 35 ОБрМП
Морские пехотинцы на учениях (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Отметим, что среди прочего воины отрабатывали десантирование с бронемашины Kirpi турецкого производства.
Морские пехотинцы на учениях (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
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