"Швидка" смажена риба в пергаменті. Корисний рецепт для всіх, хто втомився від брудного посуду

Для приготування, окрім пергаменту, вам знадобляться такі інгредієнти:

2 рибних філе

1 чайна ложка солодкої паприки

1 чайна ложка сухого часнику

1 чайна ложка сушеного базиліку

сіль та суміш перців - на смак

олія - 1-2 чайні ложки.

Почнемо приготування, все дуже просто. Відріжте пергамент, аби на одну його половину вмістилося одне філе риби.

Змажте пергамент однією чайною ложкою олії, зверху присипте його паприкою, часником, базиліком. Потім викладайте на одну половину підсушену серветкою рибу. Зверху закрийте її іншою половиною пергаменту, а краєчка паперу загинайте всередину. У вас має вийти такий собі конвертик.

Так само зробіть і з другим філе та іншим відрізом пергаменту. А потім починайте смажити рибу.

Розігрійте пательню та викладайте конвертики. З кожного боку смажте їх по 2 хвилини. Якщо ви щільно закриєте пергамент, аби "шви" не розійшлися під час смаження - у вас вийде соковита та апетитна риба. А пательня при цьому залишиться чистою.