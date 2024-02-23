Швидка овочева фрітатта: раз-два-три й вечеря готова!

Що вам знадобиться:

Картопля - 2 шт.

Морква - 1 шт.

Цибулина (червона) - 1 шт.

Перець солодкий червоний - 1 шт.

Яйця - 4 шт.

Борошно - 1 склянка (100 г)

Молоко - 1 і ½ склянки (100 мл)

Сіль та перець - до свого смаку

Нарізана петрушка

Сир моцарелла - 150 г

Олія для обсмажування

Як готувати фрітатту

Картоплю очистити та нарізати слайсами або соломкою. Скласти в миску та залити водою. Моркву очистити та нарізати слайсами або тонкою соломкою.

Цибулину нарізати дрібним кубиком. Болгарський перець також порізати кубиком.

Поставити на вогонь сковороду, додати трохи олії та викласти моркву, цибулю та перець. Обсмажити 3-5 хвилинмінути до прозорості цибулі.

Віджати картоплю і змішати зіз обсмаженими овочами.

У мисці змішати яйця, сіль, борошно та молоко. Збити до однорідної маси. У масу додати овочі та все добре перемішати, додати спеції.

Деко змастити олією і викласти готову масу з овочами, розрівняти. Поставити у духовку, розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин.

Натерти сир на тертці та посипати ним фрітатту. Поставити до духовки ще на 5-10 хвилин.

Поки фрітатта запікається, до неї можна приготувати смачний соус. Для цього вам знадобиться взяти одне яйце та олію, збити до стану майонезу, додати ложку гірчиці та ложку кетчупу або томатної пасти. Все добре перемішати.

Подавати гарячу фрітатту, нарізану порційно із соусом.