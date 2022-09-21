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Швидка маринована капуста: їсти можна майже одразу, а зберігати цілий місяць

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Середа 21 вересня 2022 11:15
Швидка маринована капуста: їсти можна майже одразу, а зберігати цілий місяць Колаж РБК-Україна: Маринована капуста за швидким рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Що може бути смачніше за салат з маринованої капусти до м'ясних чи рибних страв. Тут головне - вчасно зупинитися і не з'їсти кілька мисок смакоти за раз.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Смаколик.юа.

Складники:

  • 2 кг капусти
  • 3 ч. л солі
  • 2 великих цибулини
  • 2 болгарських перці
  • 2 великих морквини
  • 3 ч. л солі без гірки
  • 100 г цукру
  • 100 мл олії
  • 100 мл води
  • 100 мл оцту (9%)

Покрокове приготування

Дрібно нашинкуйте капусту, додайте солі та перемніть.

Поріжте цибулю, нарізану півкільцями, а також нарізаний соломкою болгарський перець.

Додайте натерту грубо моркву (можна на тертку для корейської моркви).

Приготуйте маринад: змішайте сіль, цукор, олію, воду, перекип'ятіть. Додайте оцет, перемішайте і одразу відставте.

Залийте гарячим маринадом овочі і добре перемішайте.

Поставте салат під гніт і залиште при кімнатній температурі на 12 годин. Потім перекладіть в холодне місце. Така маринована капуста буде зберігатися до місяця.

Раніше ми писали, як приготувати швидку мариновану капусту в банках.

Також читайте, як заквасити капусту з буряком на зиму цілими шматочками.

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