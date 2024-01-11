У Швеції виявили могилу "велетня" з величезним мечем

У місті Хальмстад у Швеції було виявлено середньовічне поховання високої людини. Ймовірно, його зріст наживо досягав 1,9 метра. Це викликало здивування серед археологів, враховуючи, що в середньому чоловіки у Швеції початку XVI століття мали зріст близько 1,65 метра.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт наукових новин Live Science .

Відкриття було здійснено під час археологічних розкопок на "Маленькій площі" (Lilla Torg) у центрі міста, де раніше розташовувався францисканський чоловічий монастир, збудований у 1494 році.

У виявленій могилі було знайдено величезний меч, довжина якого становить майже дві третини зросту похованого - 1,3 метри. Він відноситься до категорії півтораручних мечів, призначених в основному для використання двома руками, але його вага також дозволяла зручний одноручний хват.

Залишки меча, знайденого у Швеції (фото: Live Science)

Незважаючи на те, що зброя виготовлена із заліза, схильного до іржі, вона була виявлена в хорошому стані, зазначають археологи. Однак слід зазначити, що лезо біля основи рукояті трохи пошкоджене.

Довжина меча становить 1,3 метри (фото: Live Science)

Цей меч виявився єдиним предметом похоронного обряду, виявленим серед 49 поховань на цій ділянці. Можливо, це свідчить, що похований мав дворянське походження.

"Ми припускаємо, що чоловік належав до вищої знаті і, можливо, володів нерухомістю як у Швеції, так і Данії. Такі люди були дуже могутніми", - заявив керівник розкопок Йохан Кланге.

Вчені розраховують з'ясувати його особу за допомогою аналізу ДНК. Експертизу планують провести найближчим часом.