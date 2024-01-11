В Швеции обнаружили могилу "великана" с огромным мечом

В городе Хальмстад в Швеции было обнаружено средневековое захоронение высокого человека. Вероятно, его рост вживую достигал 1,9 метра. Это вызвало удивление среди археологов, учитывая, что в среднем мужчины в Швеции начала XVI века имели рост около 1,65 метра.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт научных новостей Live Science .

Открытие было совершено во время археологических раскопок на "Маленькой площади" (Lilla Torg) в центре города, где раньше размещался францисканский мужской монастырь, построенный в 1494 году.

В обнаруженной могиле был найден огромный меч, длина которого составляет почти две трети роста погребенного - 1,3 метра. Он относится к категории полутораручных мечей, предназначенных в основном для использования двумя руками, но его вес также позволял удобный одноручный хват.

Остатки меча, найденного в Швеции (фото: Live Science)

Несмотря на то, что оружие изготовлено из железа, подверженного ржавчине, оно было обнаружено в хорошем состоянии, отмечают археологи. Однако следует отметить, что лезвие у основания рукояти немного повреждено.

Длина меча составляет 1,3 метра (фото: Live Science)

Этот меч оказался единственным предметом погребального обряда, обнаруженным среди 49 захоронений на этом участке. Возможно, это свидетельствует, что похороненный имел дворянское происхождение.

"Мы предполагаем, что мужчина принадлежал к высшей знати и, возможно, владел недвижимостью как в Швеции, так и в Дании. Такие люди были очень могущественными", - заявил руководитель раскопок Йохан Кланге.

Ученые рассчитывают выяснить его личность посредством анализа ДНК. Экспертизу планируется провести в ближайшее время.