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"Швендяв з кимось, обдурив та покинув": Цибульська різко пройшлася по Виннику

Оля Цибульська та Олег Винник (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Цибульська емоційно висловилася про свого колегу Олега Винника, який оголосив про повернення в український шоу-бізнес.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для програми "ЖВЛ представляє".

Так, коментуючи поведінку Винника, Цибульська порівняла її із вчинком невірного чоловіка, який спочатку зраджує, а потім вирішує повернутися назад.

"Це, знаєте, як чоловіки деякі є в житті. Він тебе обманув, обдурив, покинув, десь швендяв з якоюсь, притулявся, говорив їй, як любить, як без неї не може, а потім через два роки приплив і каже: "Я без тебе не можу", - висловилася співачка.

Оля дала зрозуміти, що не вітає появу такого артиста в українському шоу-бізнесі. Однак, на думку співачки, остаточне рішення залишається за українцями - приймати цього виконавця чи ні.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

При цьому вона підкреслила, що важливо добре обміркувати ситуацію, перш ніж робити висновки.

"Я б такого мужика на поріг не пустила, а дівчата нехай вирішують. Мені здається, вже час набратися здорового глузду та зрозуміти, що артист з України та український артист - це два різних артисти", - додала знаменитість.

 

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник оголосив про повернення на сцену і  вихід першої за час війни пісні.

Згодом його екс-продюсер написав великий допис, в якому шокував подробицями втечі артиста за кордон.

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