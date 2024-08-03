"Швачка, яка ніколи не спить": жінка вже понад 30 років не знає, що таке сон

49-річна Нгуєн відгукується на обидва прізвиська і погоджується, що вони їй підходять. Вона вже декілька разів спілкувалася зі ЗМІ та підтверджувала, що не спить декілька десятиліть. При цьому жінка каже, що недосип абсолютно не вплинув на її здоров'я.

За словами "в'єтнамської швачки" вона не народилася зі здатністю функціонувати без сну і ця звичка з'явилася вже у дорослому віці. З дитинства вона почала лягати спати дуже пізно.

Спочатку не спала, бо любила читати до пізньої ночі, а коли почала працювати швачкою, працювала допізна, щоб виконати замовлення. І в певний момент вона відчула, що не має потреби спати.

"Так було щоночі, я сиділа перед своєю швейною машинкою і не наважувалася спати, тому що боялася не встигнути з замовленням. Перші кілька разів, коли я працювала всю ніч, я стикнулася з багатьма труднощами. Мало того, що я постійно засинала і робила помилки під час шиття, я ще постійно відчувала втому та запаморочення, у мене навіть було кілька ДТП", - розповіла Нгуєн.

49-річна Нгуєн не спить вже понад 30 років (фото: vietnamnet.vn)

Але згодом вона звикла не спати місяцями, а потім й роками, а очі та тіло звикли до відсутності сну. Відтоді вона не могла заснути, навіть, якби хотіла.

Медично її унікальну здібність підтверджено не було, бо лікарі не вірять, що людина може обходитися зовсім без сну. Але люди, які бачать її цілий день та цілу ніч у швейному кіоску в комуні Лонг Кан, підтверджують, що жінка ніколи не спить і постійно працює. В неї завжди горить світло, двері завжди відкриті, люди можуть просто зайти та спостерігати за її роботою.

"Спочатку мало хто звертав увагу на моє недосипання. Пізніше, багато хто почав це помічати, що я постійно за роботою у своєму кіоску. Побачивши, що чутки правдиві, інформацію почали поширювати, і я незабаром прославилася своєю здатністю не спати", - зізнається "швачка, що не спить".