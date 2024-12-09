Шупеня зі свинячими хвостами: екстравагантний рецепт ситної гуцульської страви

Шупеня - це традиційна страва литовської та української кухонь, яка нагадує рагу, яке складається з квасолі та картоплі. В Україні шупеню готували переважно на Гуцульщині, а в Литві страву готували на Різдво.
Про те, як готувати шупеню, розповідає РБК-Україна з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Для того, щоб приготувати ситну гуцульську страву, знадобляться такі продукти:
Для приготування шупені інгредієнти спочатку присмажуються, а потім запікаються. Завдяки цьому страва набуває неповторного смаку.
Спершу потрібно нарізати сало на невеликі кубики. Сало обсмажують на слабкому вогні до стану шкварок.
Як нарізати сало для шупені (скриншот / Кулінарні витівки)
Свинячі хвости, а також квасолю та гриби потрібно замочити на ніч. Потім хвости потрібно промити, обсушити та нарізати на шматочки середнього розміру. Після цього хвости треба обсмажити до золотистого кольору, попередньо переклавши в інший посуд шкварки.
Як смажити свинячі хвости (скриншот / Кулінарні витівки)
Почистьте та наріжте на кільця цибулю, додайте її до обсмажених хвостів та готуйте до золотистого кольору.
Тим часом почистьте і наріжте картоплю на дві або чотири частини. Не варто нарізати картоплини на маленькі шматочки - під час тушкування вона може втратити форму.
Як нарізати картоплю для шупені (скриншот / Кулінарні витівки)
Перекладіть обсмажені свинячі хвости з цибулею в керамічний горщик або глибоку форму для запікання. Наступним шаром викладіть картоплю.
Як готувати шупеню (скриншот / Кулінарні витівки)
Відцідіть гриби та викладіть їх на картоплю. Наступним шаром викладіть квасолю, зливши з нею рідину. Викладіть на квасолини шкварки та промиту ячну крупу.
Почистьте і розчавіть часник, додайте його до інгредієнтів шупені разом з сіллю, перцем та лавровим листом. Залийте продукти бульйоном, накрийте горщик кришкою і поставте в розігріту до 200 градусів в духовку на 3 години.
Як готувати шупеню (скриншот / Кулінарні витівки)
Дістаньте зі страви свинячі хвости, викладіть їх на застелене пергаментом деко та поставте в духовку на 15 хвилин. Після цього розкладіть запечені хвости по тарілках і додайте шупеню.
Раніше ми писали про те, як готувати гороховий суп з потрохами.
Крім цього, розповідали, як готувати квасолеві сичики.