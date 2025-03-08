Шукайте його у кремах. Косметолог назвала інгредієнт, який ефективно зволожує шкіру

Популярним інгредієнтом у багатьох косметичних засобах є пальмітинова кислота. Вона корисна лише для певного типу шкіри, тоді як іншим може завдати шкоди.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про засоби, в яких найчастіше додають речовину.

Що відомо

За словами косметолога Дарії Тіщенко, пальмітинова кислота (Palmitic Acid) - це жирна кислота, яка природним чином міститься у шкірі та багатьох рослинних і тваринних жирах. Вона є одним із ключових компонентів ліпідного бар'єра, що захищає нашу шкіру від втрати вологи та зовнішніх подразників.

Її часто додають до кремів, сироваток, лосьйонів та інших доглядових засобів. Вона має такі властивості:

допомагає шкірі утримувати вологу та запобігає пересушуванню

покращує проникнення активних речовин у шкіру

робить продукт більш м’яким і приємним на дотик

Важливо пам'ятати, що пальмітинова кислота дійсно дуже корисна для сухої та чутливої шкіри, оскільки вона залишає її зволоженою надовше.

"Не раджу використовувати засоби з великою кількістю пальмітинової кислоти у складі, якщо у вас жирна чи проблемна шкіра, тому що вона може забивати пори", - додала експерт.

В яких засобах міститься

Пальмітинова кислота є популярним інгредієнтом у багатьох засобах для догляду за обличчям, а саме:

кремах та лосьйонах для обличчя - часто використовується для покращення текстури засобу та створення захисного бар'єра на шкірі

вмиваючі засоби для обличчя (гелі та пінки) - пальмітинова кислота допомагає засобам утримувати вологу та не пересушувати шкіру

тоніки та сироватки - вона може бути частиною формул для збереження гідратації та захисту шкіри

сонцезахисні креми - додається для поліпшення консистенції і підвищення ефективності продукту

маски - особливо у зволожуючих та відновлюючих масках, де пальмітинова кислота допомагає пом’якшити шкіру та забезпечити тривале зволоження

Додамо, що людям з чутливою шкірою варто бути обережними, адже у деяких випадках пальмітинова кислота може викликати подразнення або алергічні реакції, особливо при використанні продуктів, що містять інші потенційно агресивні інгредієнти.

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