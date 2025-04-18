Не шукайте в останній момент: найкращі привітання на Великдень для всіх близьких

Великдень - урочисте свято, з яким обов'язково треба привітати усіх рідних та друзів. Щоб розчулити їх теплими словами, ми зробили для вас красиві привітання.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві великодні привітання у віршах, своїми словами та листівках для Viber та SMS.

Привітання з Великоднем своїми словами для Viber та СМС

Христос Воскрес! Хай це світле свято розпалить у серці полум’я надії, наповнить дім радістю, а душу - спокоєм. Нехай Божа любов буде вашим світлом і компасом, а кожен день починається з вдячності та віри в диво.

Христос Воскрес! Нехай весна оселиться у серці, а добробут, мир і щастя стануть щоденними гостями у вашому житті. Радості вам, світлих думок і тепла в кожному слові.

Зі Світлим Великоднем! Бажаю, щоб кожен промінчик сонця приносив вам мир і затишок, щоб поряд завжди були щирі люди, а душа співала від любові та гармонії. Хай серце знайде тишу, а дім - повну чашу!

Христос Воскрес! Зичу, щоб радість Великодня проникла в кожен куточок вашої душі, а любов Христова зігріла всіх, кого ви любите. Нехай на серці буде світло, а життя - як чисте полотно, яке малює щастя.

Листівка-привітання з Великоднем (фото: Pinterest)

Христос Воскрес! У цей день бажаю не лише здоров’я й миру, а й внутрішньої тиші, віри в добро, любові до світу й себе. Хай ваш дім буде острівцем тепла, турботи й душевного затишку.

Великдень - час див! Нехай у твоєму домі запанує благодать, у серці - спокій, а в житті - радість від простих моментів. Любов нехай стане вашим оберегом, а добро - щоденним вибором.

Вітаю з Великоднем! Бажаю зустріти свято з відкритим серцем і щирими намірами. Хай у житті буде більше світла, віри, добрих справ і натхнення. Миру в душі, здоров’я тілові й гармонії в думках!

Зі святом Воскресіння! Нехай Господь дарує вам силу, радість, гарний настрій і гармонію зі світом. Бажаю затишку в домі, щастя в серці та ясності в кожному новому дні.

Вітаю з Великоднем! Бажаю тобі ясного неба, натхнення, внутрішнього світу і щирих посмішок. Хай любов наповнює дні, а добрі вчинки множаться, як весняні квіти.

Листівка з Великоднем (фото: Pinterest)

Хай дзвони Великодня принесуть лише добрі новини, хай серце радіє, а віра допомагає долати будь-які шторми. Зі святом - світлим, теплим, натхненним!

Христос Воскрес! Щиро бажаю здоров’я, щастя і світлої долі. Нехай Великодній дух наповнить ваш дім миром, теплом і добром, а серце - надією на краще.

У день Великодня хай все довкола дихає спокоєм, любов’ю та добром. Хай кожна молитва долітає до небес, а в серці не згасає віра в краще. Зі святом добра і надії!

Нехай Великдень наповнить душу світлом, а дім - благополуччям. Хай всі негаразди відступлять, а залишаться лише любов, щирість і спокій. Вір у диво - і воно обов’язково трапиться!

Листівка з привітанням з Великоднем (фото: Pinterest)

Привітання з Великоднем у віршах

Нехай свято Великоднє

Благословіння шле Господнє!

Хай якір щастя й миру

Тримає міцно Україну.

Воїнам вклоняймось низько!

Перемога дуже близько!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна.

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна.

Привітання з Великоднем (фото: Pinterest)

***

Хай Великдень дарує надію й тепло,

Щоб щастя багато до тебе прийшло.

Хай серце співає, душа розквітає,

А радість велика у дім поспішає!

***

Великодні дні настали -

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Чому на землі так святково сьогодні?

Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє

І Ангельські хори співають з небес

Сьогодні Великдень! Син Божий Воскрес!

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаємо щиро кожну ми сім’ю.

Бажаємо щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні: -

Христос воскрес! - Воістину воскрес!

Листівка з Великоднем (фото: Pinterest)