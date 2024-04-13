Схуднути до літа. Додайте цей продукт у каву й результат не змусить на себе довго чекати

Що додавати у каву, аби схуднути

Як виявилося, кава дійсно може допомогти у боротьбі з зайвими кілограмами. Для цього потрібно додавати у неї пасту з тахіні (подрібнений кунжут).

Одна чайна ложка тахіні містить 42 калорії, але це ніяк не вплине на набір ваги. Навпаки, адже у цьому продукті міститься багато клітковини. А вона, як відомо, прискорює процеси спалювання калорій. Ба більше, тахіні допоможе утриматися від перекусів та переїдання, адже ця паста дає відчуття ситості.

Втім, варто враховувати індивідуальні особливості кожного організму. Усі зміни у раціоні та вживання нових продуктів варто узгоджувати з лікарем та не забувати про можливі алергічні реакції.

Що додати у каву для схуднення (ілюстрація: freepik.com)

Як пити каву, аби худнути

Не всі знають, але популярні кавові напої можуть не лише не сприяти схудненню, а ще й навпаки провокувати набір зайвої ваги. Усе через те, що до кави додають такі продукти:

цукор

сиропи

молоко

вершки

морозиво.

Тому якщо ви хочете пити каву і не гладшати, обирайте напої без додаткових підсолоджувачів та калорійних продуктів.