Похудеть к лету. Добавьте этот продукт в кофе и результат не заставит себя долго ждать

Уже скоро лето, а потому многие начинают задумываться над тем, как быстро похудеть, чтобы подготовиться к пляжному сезону. И если о спорте и диетах знают все, то этот интересный лайфхак только набирает популярность. Оказывается, похудеть поможет кофе, но для этого к нему нужно добавить один важный ингредиент.
Как похудеть к лету, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.
Как оказалось, кофе действительно может помочь в борьбе с лишними килограммами. Для этого нужно добавлять в него пасту из тахини (измельченный кунжут).
Одна чайная ложка тахини содержит 42 калории, но это никак не отразится на наборе веса. Напротив, ведь в этом продукте содержится много клетчатки. А она, как известно, ускоряет процессы сжигания калорий. Более того, тахини поможет воздержаться от перекусов и переедания, ведь эта паста дает ощущение сытости.
Впрочем, следует учитывать индивидуальные особенности каждого организма. Все изменения в рационе и употребление новых продуктов следует согласовывать с врачом и не забывать о возможных аллергических реакциях.
Что добавить в кофе для похудения (иллюстрация: freepik.com)
Не все знают, но популярные кофейные напитки могут не только не способствовать похудению, но и наоборот провоцировать набор лишнего веса. Все потому, что в кофе добавляют следующие продукты:
Поэтому если вы хотите пить кофе и не толстеть, выбирайте напитки без дополнительных подсластителей и калорийных продуктов.
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