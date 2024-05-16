Ось, що буде з вашим організмом, якщо ви відмовитесь повністю від алкоголю

Алкоголь шкідливий для здоров'я та про це знають абсолютно всі. Але це зовсім не заважає людям вживати келих-другий вина під вечерю, пиво у вихідні або велику кількість різних напоїв на вечірках та урочистих заходах.

Як зміниться ваше тіло, якщо ви повністю відмовитеся від алкоголю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Ви краще спатимете

Коли ми спимо, ми маємо час відновитися, щоб підготуватися до наступного дня. Алкоголь вечорами може мати заспокійливий ефект і спершу викликати у нас приємну втому. Ми падаємо в ліжко після бурхливої вечірки та вимикаємось.

Але щойно організм спробує розщепити алкоголь, починається неспокійна ніч, оскільки фаза швидкого сну порушується. Якщо ми вночі продовжуємо прокидатися через алкоголь у крові, то наступного дня про бадьорість та енергію мови бути не може.

А якщо ви не будете зовсім вживати алкоголь, то ваші ночі будуть спокійними, а вранці ви почуватиметеся такими, що виспалися, відпочили та повні сили. І такий ефект настає дуже швидко - буквально за два тижні утримання.

Імунна система почне працювати краще

Люди, які вживають алкоголь, частіше страждають на респіраторні захворювання, частіше мають погане загоєння ран і частіше отримують зараження крові.

Як показує дослідження Національного інституту зі зловживання алкоголем та алкоголізмом, алкоголь послаблює імунні бар'єри, що полегшує проникнення вірусів та бактерій у наш організм.

Але є й хороша новина. З того моменту, як ви перестанете вживати алкоголь, ваша імунна система почне відновлюватись.

Ваша шкіра стане чистішою

Зовнішній вигляд вашої шкіри може значно погіршитися через надто велику кількість алкоголю або його частого вживання. І це пов'язано з процесами у вашому організмі, тому що алкоголь гальмує обмін речовин, тому не відбуваються процеси детоксикації, через що на обличчі легко можуть з'явитися вугри та прищі.

Але, якщо за вечерею замість келиха пива чи вина випити склянку освіжаючої води, ваші клітини промиваються і стимулюватимуться процеси детоксикації.

Завдяки цьому ваша шкіра виглядає чистішою, сяючою, зникають темні кола під очима, а також зменшується утворення зморшок.

Тяга до їжі поменшає

Якщо ви перестанете вживати алкоголь, ви уникнете тяги до їжі та до самого алкоголю. За даними американського дослідження, вживання алкоголю підвищує мозкову активність і запах їжі сприймається набагато інтенсивніше.

Бажання є також збільшується. Крім того, алкогольні напої часто містять багато калорій, цукру та жирів. Тому ніякий алкоголь не допоможе вам остаточно скинути кілька зайвих кілограмів на стегнах.

Ви знижуєте ризик розвитку раку

Якщо ви перестанете вживати алкоголь, ваш ризик захворіти на рак також зменшиться. Як свідчать численні дослідження, алкоголь одна із речовин, які сприяють виникненню онкології.

Алкоголь вважається провокуючим фактором раку порожнини рота та горла, раку гортані та стравоходу, печінки, товстої кишки, і, можливо, шлунка, а у жінок також раку молочної залози.

Згідно з дослідженням Кембриджського університету, алкоголь сприяє розвитку ракових пухлин через проміжний продукт ацетальдегіду, який утворюється при переробці алкоголю в організмі.

Ця речовина не тільки викликає у нас головний біль наступного дня після вечірки, а й атакує нашу ДНК. Це може призвести до мутації стовбурових клітин та утворення карциноми.

Неважливо, чи це келих червоного вина або ціла пляшка: таке трапляється і в тому випадку, якщо ви вживаєте лише невелику кількість алкоголю. І ризик збільшується з кожною додатковою склянкою.