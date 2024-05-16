Похудеть или поправиться: как алкоголь влияет на вес
Вес, безусловно, не единственный фактор, когда речь идет о здоровье. Однако на самом деле употребление алкоголя имеет свое влияние на организм и определенные процессы - и на массу тела тоже.
О том, как алкоголь влияет на организм и вес, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для материала: Health, MedlinePlus.
Может ли калорийность алкоголя способствовать похудению
Чрезмерное употребление алкоголя может отрицательно повлиять на организм и привести не к похудению, а даже наоборот - к увеличению веса несколькими способами.
Во-первых, алкоголь очень калорийный. Некоторые смешанные напитки могут содержать столько же калорий, как и еда, но без питательных веществ.
Калорийность различных напитков зависит от вида:
- тёмное пиво: около 150 калорий на 355 мл;
- светлое пиво: около 100 калорий на 355 мл;
- пиво с высоким содержанием алкоголя или крафтовое: от 170 до 350 калорий на 355 мл;
- вино: около 100 калорий на 145 мл;
- дистиллированный алкоголь (джин, ром, водка, виски): около 100 калорий на 45 мл);
- Вермут Martini Extra Dry: около 140 калорий на 65 мл;
- Пина колода: около 500 калорий на 205 мл.
Тем не менее калорийность - не единственный аспект алкоголя, который влияет на вес.
Как алкоголь влияет на тело и вес
Чрезмерное употребление алкоголя может отрицательно повлиять на организм и привести к увеличению веса.
Например, алкоголь может влиять на гормоны, контролирующие аппетит, голод и стресс. К тому же, как уже было отмечено, алкоголь калориен и, вероятно, увеличивает количество абдоминального жира.
Влияет на гормональный фон
Употребление алкоголя может ухудшить работу желез, выделяющих гормоны, что может привести к увеличению веса.
Обычно железы в организме выделяют нужное количество гормонов, которые посылают сообщения тканям. Эти сообщения помогают организму реагировать на стресс и контролировать энергию и обмен веществ.
К примеру, надпочечники, расположенные над почками, выделяют кортизол - гормон стресса, который помогает организму реагировать на стресс, повышая кровяное давление и частоту сердечных сокращений.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к тому, что надпочечники не смогут регулировать количество выделяемого ими кортизола.
Как следствие, многие люди, употребляющие алкоголь, могут иметь высокий уровень этого гормона.
Как алкоголь влияет на вес (иллюстрация: Freepik)
А повышенный уровень кортизола, согласно исследованиям, может способствовать увеличению веса в области живота. Кортизол перераспределяет жировую ткань в область живота и увеличивает тягу к высококалорийной пище.
Может вызвать чувство голода
После нескольких порций алкоголя вы можете сделать нездоровый выбор еды, не задумываясь об этом. Одно исследование проведенное в 2017 году показало, что алкоголь активирует клетки мозга, которые сигнализируют о сильном голоде.
Алкоголь также может снизить уровень сахара в крови, что усиливает чувство голода. Некоторые данные свидетельствуют о том, что люди могут искать продукты с высоким содержанием углеводов, чтобы утолить голод, если уровень сахара в крови немного снижается.
Увеличивает жировые отложения в животе
Термин "пивной живот" вряд ли кто-то мог не слышать. Однако мнение о том, что алкоголь вызывает увеличение жировых отложений в области живота, неверно. Ведь печень расщепляет алкоголь, а не жир при употреблении.
Лишь небольшой процент калорий, которые вы получаете с алкоголем, превращается в жир. В то же время алкоголь влияет на то, как ваш организм сжигает жир, замедляя процессы. Как следствие, жир может скапливаться в области живота.
Абдоминальный жир связан с определенными осложнениями, такими как:
- заболевание сердца;
- высокое кровяное давление;
- высокий уровень холестерина;
- диабет 2 типа.
Влияет на качество сна
Алкоголь обладает седативным эффектом, который может помочь расслабиться и сделать вас сонливым после выпитого. Однако исследования связывают чрезмерное употребление алкоголя с плохой продолжительностью и качеством сна, в частности с бессонницей.
Как алкоголь влияет на организм (иллюстрация: Freepik)
С течением времени дефицит сна может привести к увеличению веса. Некоторые данные свидетельствуют о том, что недосыпающие люди едят больше пищи и им труднее удержаться от соблазнительных перекусов, чем обычно.
Поможет ли отказ от алкоголя похудеть
Нет достаточных доказательств того, что уменьшение употребления алкоголя приводит к похудению. Исследование, опубликованное в 2016 году, показало, что уменьшение употребления алкоголя от легкого до умеренного не оказывает существенного влияния на потерю веса.
Однако исследователи отметили, что уменьшение употребления алкоголя привело к снижению импульсивности, например переедания. К тому же, уменьшение количества калорий также влияет на вес.
Кроме этого, определенные привычки относительно алкоголя могут помочь контролировать вес, а именно:
- употребляйте умеренно: например, диетические рекомендации для американцев устанавливают употребление алкоголя в количестве одного-двух напитков в день;
- ешьте перед тем, как пить: это может уменьшить риск переедания и помочь вашему желудку медленнее усваивать алкоголь;
- ограничьте смешанные напитки: ликер, сок и сироп очень калорийны;
- выбирайте низкокалорийные напитки: например, светлое пиво содержит около 100 калорий по сравнению со 150 калориями в том же объеме темного;
- установите лимит: это помогает снизить риск употребления избыточного количества алкоголя;
- пейте медленно: слишком быстрое питье может повысить риск выпить слишком много.
Важно помнить, что ответственное употребление может предотвратить многие проблемы со здоровьем, в том числе связанные с весом.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, что будет с организмом при отказе от алкоголя.
А также писали о том, как определить аллергию на алкоголь.
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