Схуднення за лічені дні: правда про диво-препарат, який б'є рекорди популярності

На препараті худне весь Голлівуд

Препарат Ozempic вперше став популярним серед зірок голлівудського світу та спортсменів, оскільки може провокувати швидке зниження ваги без спорту та контролю харчування.

Деяких із зірок, таких як Дженніфер Лопес, Кріс Пратт, Адель, Кім Кардашьян та інших підозрюють у використанні препарату з метою швидкого схуднення.

Що це за препарат та як він працює?

Ozempic - це лікарський препарат, який містить активний інгредієнт семаглютид. Він використовується для лікування діабету 2 типу, зменшення ризику серцево-судинних захворювань та для лікування ожиріння.

Основним механізмом дії препарату є підвищення рівня інкретину, що сприяє підвищенню вироблення інсуліну та зниженню рівня глюкози в крові. Крім того, він може підвищувати відчуття ситості та знижувати апетит, що допомагає у зменшенні кількості їжі, яку людина споживає.

Чому Ozempic може бути небезпечним для здорової людини?

Будь-який препарат повинен призначатися лікарем для лікування певного захворювання і прийматись під чітким контролем. Всі препарати, які приймаються за власним розсудом людини мають невідомі наслідки для організму.

Через те, що Ozempic є сертифікованим препаратом для лікування цукрового діабету 2 типу та ожиріння, він повинен бути призначений лікарем ендокринологом. Повного дослідження препарату ще нема, і як саме впливає його прийом на організм здорової людини, складно сказати точно.

За словами лікарки, допоки у нас нема дослідження, що Ozempic є безпечним для здорових людей, ми повинні розуміти, що він може дати будь-яку патологію.

"На мою думку, використання таких препаратів не є показником нормального психічного здоров'я. Коли є думки, про вживання різних ліків, будь то Ozempic чи звичайні сечогінні та послаблювальні засоби, ми вже можемо говорити, що маємо справу з розладом харчової поведінки. Я вважаю, що це деструктивний спосіб схуднення", - розповіла Уляна Вернер.

Важливі нюанси щодо препаратів "швидкого схуднення"

Також потрібно пам’ятати, що ліки які застосовуються без призначення лікаря скоріш за все будуть вживатись безконтрольно. Наприклад, є допустима доза, людина скоріш за все буде приймати препарат в набагато вищій дозі, якщо не буде досягати потрібного їй ефекту. Через те, що це не лікарське призначення і воно ніяк не контролюється, ми не можемо розрахувати який ефект отримає людина.

Ozempic впливає на глюкагоноподібний фактор, тобто він регулює почуття голоду та почуття насичення. Важливо розуміти, що ми можемо отримати негативні наслідки в роботі шлунково-кишкового тракту.

Якщо людина у якої є гастрит, панкреатит, холецистит, чи навіть синдром подразненого кишківника, що є напевно у 70% людей в нашій країні під час війни, буде їсти рідко - це може призвести до погіршення ситуації та загострення хвороб.

"Ні в якому разі не рекомендується приймати Ozempic без консультації з лікарем. Препарат містить активний інгредієнт семаглютид, який може мати побічні ефекти та взаємодіяти з іншими ліками. Крім того, прийом препарату повинен супроводжуватися медичним контролем та регулярними візитами до лікаря", - додала health-експерт.