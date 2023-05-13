Похудение за считанные дни: правда о чудо-препарате, бьющем рекорды популярности

На препарате худеет весь Голливуд

Препарат Ozempic впервые стал популярен среди звезд голливудского мира и спортсменов, поскольку может провоцировать быстрое снижение веса без спорта и контроля питания.

Некоторые из звезд, такие как Дженнифер Лопес, Крис Пратт, Адель, Ким Кардашьян и другие подозреваются в использовании препарата с целью быстрого похудения.

Что это за препарат и как он работает?

Ozempic - это лекарственный препарат, содержащий активный ингредиент семаглютид. Он используется для лечения диабета 2 типа, уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний и лечения ожирения.

Основным механизмом действия препарата является повышение уровня инкретина, что способствует повышению выработки инсулина и снижению уровня глюкозы в крови. Кроме того, он может повышать чувство сытости и снижать аппетит, что помогает в уменьшении количества пищи, потребляемой человеком.

Почему Ozempic может быть опасным для здорового человека?

Любой препарат должен быть назначен врачом для лечения определенного заболевания и приниматься под четким контролем. Все препараты, принимаемые по собственному усмотрению человека имеют неизвестные последствия для организма.

Поскольку Ozempic является сертифицированным препаратом для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения, он должен быть назначен врачом эндокринологом. Полного исследования препарата еще нет, и как влияет его прием на организм здорового человека, сложно сказать точно.

По словам врача, пока у нас нет исследования, что Ozempic безопасен для здоровых людей, мы должны понимать, что он может дать любую патологию.

"По моему мнению, использование таких препаратов не является показателем нормального психического здоровья. Когда есть мысли о применении различных лекарств, будь то Ozempic или обычные мочегонные и слабительные средства, мы уже можем говорить, что имеем дело с расстройством пищевого поведения. Я считаю, что это деструктивный способ похудения", - рассказала Ульяна Вернер.

Важные нюансы относительно препаратов "быстрого похудения"

Также нужно помнить, что лекарства, которые применяются без назначения врача, скорее всего, будут употребляться бесконтрольно. Например, есть допустимая доза, человек скорее всего будет принимать препарат в гораздо более высокой дозе, если не будет достигать нужного ему эффекта. Из-за того, что это не лекарственное назначение и никак не контролируется, мы не можем рассчитать, какой эффект получит человек.

Ozempic влияет на глюкагонообразный фактор, то есть он регулирует чувство голода и чувство насыщения. Важно понимать, что мы можем получить отрицательные последствия в работе желудочно-кишечного тракта.

Если человек, у которого есть гастрит, панкреатит, холецистит, или даже синдром раздраженного кишечника, что наверняка у 70% людей в нашей стране во время войны, будет есть редко - это может привести к ухудшению ситуации и обострению болезней.

"Ни в коем случае не рекомендуется принимать Ozempic без консультации с врачом. Препарат содержит активный ингредиент семаглютид, который может иметь побочные эффекты и взаимодействовать с другими лекарствами. Кроме того, прием препарата должен сопровождаться медицинским контролем и регулярными визитами к врачу", - добавила health-эксперт.