Схуд на 40 кг: мати звільненого з полону "азовця" розповіла про його стан

Зокрема, до початку повномасштабної війни Володимир працював закордоном та не мав військового досвіду. У лютому він повернувся в Україну та сказав рідним, що буде волонтерити, але насправді пішов у армію.

"Шостого квітня він написав мені останнє повідомлення і сказав, що в нього все добре. Далі я набирала, писала, а відповіді не отримала", - розповіла жінка.

Оксана зазначила, що лише 1 квітня дізналася, що син поїхав в Маріуполь. Туди Володимира та інших військових відправили вертольотом.

"Він знав, що летить туди в один бік та які можуть бути наслідки. Я його зараз питаю, чи зробив би зараз по-іншому, він каже, що ні: "Я б зробив так само навіть і не думаючи", - додала вона.

Мама "азовця" Володимира Лучка розповіла про його стан (suspilne.media)

Мама військового каже, що опівночі 21 вересня почула новину про обмін полоненими. Згодом у списках вона побачила ім'я та прізвище сина. Тоді жінка кілька разів їх перечитувала, щоб впевнитися, чи немає помилки.

Пів на четверту ночі до Оксани зателефонував син з незнайомого номера і тоді вона відразу впізнала голос сина.

"Вов, де тебе можна знайти, на якій фотографії?", а він каже, щоб не шукала, бо не впізнаю. Там схуд більше як на 40 кілограмів", - розповіла вона.

Мама "азовця" Володимира Лучка розповіла про його стан (suspilne.media)

У полоні російські військові давали на добу українцям 100 грамів води й 200 грамів їжі.

Зазначається, що зараз Володимир Лучко на реабілітації, його повернення чекає родина та все село Борохів Волинської області. Жінка додала, що з класу сина нині ще четверо випускників перебувають на фронті.

Як Володимир Лучко виглядав до російського полону (suspilne.media)