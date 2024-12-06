Шуби зі штучного хутра та замша: Андре Тан назвав тренди на зиму 2025

Шуби з еко-хутра

Шуби зі штучного хутра - це модний та етичний вибір для тих, хто шукає стильний, теплий одяг, але при цьому не хоче використовувати хутро тварин.

"Повернення в минуле! Шуби, які носили наші мами та бабусі в 80-х і 90-х, знову в тренді. Це точно найзатишніший акцент твого зимового образу!" - зазначив Тан.

Шуби зі штучного хутра (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Коричневий колір

Коричневий колір дійсно є одним із головних трендів 2024 року в моді. Цей відтінок був популярний у різних варіаціях на подіумах та колекціях дизайнерів, і його вплив поширюється як на одяг, так і на аксесуари та взуття.

"Так, усі чекали на червоний і бордовий, але коричневий впевнено забирає пальму першості. Чому? Тому що цей колір робить будь-яку річ вишуканою. Замшеві коричневі чоботи або сумка - мастхев сезону", - зазначив дизайнер.

Коричневий відтінок у моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шарфи, палантини, накидки

Великі шарфи, палантини та накидки - це стильні та практичні аксесуари, які будуть у тренді у 2025 році. Вони ідеально підходять для холодного сезону і можуть зробити образ не лише теплим, а й елегантним.

"Тренд на об'єм триває! Найкраще виглядають шарфи та палантини, які підходять за кольором або матеріалом до верхнього одягу. Це практично і дуже стильно", - зазначив Тан.

Варіанти на зиму з шарфами та палантинами (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Замша

Замша - це натуральний матеріал, який отримують за допомогою особливої обробки шкіри, що робить її м'якою, бархатистою та приємною на дотик. Це відмінний матеріал для створення елегантних курток, пальт, жакетів та накидок, а також сумок.

"Якщо боїтеся носити замшеве взуття взимку, зробіть ставку на аксесуари: сумки, рукавички або навіть замшеві шапки - це модно та практично", - зазначив Тан.

Замшеве взуття та аксесуари в моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Приталені піджаки та пальто

Приталені піджаки і пальта ідеально підкреслюють контури тіла, створюючи стрункий і невагомий силует. У 2025 році робимо акцент на талії, щоб додати образам елегантності та витонченості.

"Ретро-шик у тренді, а саме витончені силуети знову в центрі уваги. Доповни образ стильними чоботями-трубами - на підборах або без, залежно від твого настрою", - зазначив Тан.

Приталені силуети (фото: instagram.com/andre_tan_official)