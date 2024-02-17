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"Шуба вінтажна, їй 40 років". Могилевська розсекретила вартість свого повсякденного образу (відео)

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачку Наталію Могилевську спіймав на вулиці відомий блогер Ніколас Карма, який у рамках своєї постійної рубрики запитав у неї, "Скільки коштує Look?".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогера.

Артистка розсекретила вартість свого образу

Так, для прогулянки знаменитість обрала спортивний костюм, який купила за 58 євро (майже 2400 гривень), черевики з Польщі (28 тисяч гривень), і вінтажну шубу з 80-х.

Її Могилевська придбала в Лондоні за 200 доларів (7600 тисяч гривень).

"Шубу купила 10 років тому. Тобто їй вже 40 років", - зазначила Наталія.

Свій "лук" співачка доповнила темними окулярами.

Як зізналася зірка, це подарунок чоловіка.

Однак артистка розповіла, що у неї дуже багато цього аксесуару. І саме ці доволі об'ємні окуляри для денних годин, щоб не впізнавали.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Могилевська стала жертвою шахраїв через "дитячий конкурс талантів".

Також ми писали про 6 українських зірок, які знайшли кохання під час війни.

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