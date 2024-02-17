"Шуба вінтажна, їй 40 років". Могилевська розсекретила вартість свого повсякденного образу (відео)

Артистка розсекретила вартість свого образу

Так, для прогулянки знаменитість обрала спортивний костюм, який купила за 58 євро (майже 2400 гривень), черевики з Польщі (28 тисяч гривень), і вінтажну шубу з 80-х.

Її Могилевська придбала в Лондоні за 200 доларів (7600 тисяч гривень).

"Шубу купила 10 років тому. Тобто їй вже 40 років", - зазначила Наталія.

Свій "лук" співачка доповнила темними окулярами.

Як зізналася зірка, це подарунок чоловіка.

Однак артистка розповіла, що у неї дуже багато цього аксесуару. І саме ці доволі об'ємні окуляри для денних годин, щоб не впізнавали.